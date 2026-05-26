Znížia si platy, zrušia luxus a preveria diplomatické pasy: Magyar chce meniť privilégiá politikov

Lucia Mužlová
TASR
Súčasťou programu riadnej schôdze je okrem iného aj zriadenie piatich vyšetrovacích parlamentných výborov.

Medzi prvými krokmi strany Tisza, ktorá získala po aprílových voľbách v Národnom zhromaždení ústavnú väčšinu, je odbúranie politických privilégií. V utorok to v úvodnom prejave prvého riadneho zasadnutia parlamentu povedal predseda vlády Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server nepszava.hu.

„Znížime platy premiéra, ministrov a manažérov štátnych spoločností, odstránime neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy autami, politické výplatné stanice a preveríme viac ako tisíc diplomatických pasov vydaných bez akéhokoľvek právneho základu,“ zdôraznil Magyar. Dodal, že Tisza navrhne aj zníženie platov a uhrádzanie výdavkov poslancom parlamentu.

Zriadia vyšetrovacie výbory

Súčasťou programu riadnej schôdze je okrem iného aj zriadenie piatich vyšetrovacích parlamentných výborov, ktorých schválenie si v zmysle zákona o parlamente nevyžaduje rozpravu.

Dva výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilnej kauze. Ďalšie výbory majú preverovať netransparentnú privatizáciu štátneho majetku a podozrenia zo zneužívania právomocí v súvislosti s fungovaním Maďarskej centrálnej banky (MNB). Piata iniciatíva sa sústreďuje na vyšetrovanie zneužívania práva o exekúcii.

Tisza pod vedením Magyara získala vo voľbách 141 zo 199 kresiel v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina. Blok Fidesz-KDNP predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána obsadil 52 poslaneckých kresiel a šesť mandátov získalo krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončila éra nepretržitej vlády strany Fidesz premiéra Orbána.

