Diana Mórová má aj po päťdesiatke postavu, ktorú jej môžu závidieť: Prezradila, čo je za tým

Pohyb, disciplína a pravidelný režim sú pre niektorých ľudí prirodzenou súčasťou života, bez ktorej si nevedia predstaviť fungovať. S pribúdajúcimi rokmi však aj aktívne telo začne vysielať signály, ktoré sa nedajú ignorovať.
Herečka Diana Mórová prezradila v relácii Záhady tela, že šport k jej životu patrí odmalička. Už ako šesťročná sa venovala gymnastike, ktorá ju naučila disciplíne, práci s telom aj vytrvalosti. Hoci s ňou musela pre problémy s chrbticou skončiť už ako 12-ročná, na šport nezanevrela. Práve naopak, neskôr začala trénovať deti a pohyb zostal dôležitou súčasťou jej každodennosti.
Šport jej dal veľa, no telo si pýta svoje
Diana Mórová patrí medzi ženy, ktoré sa o seba starajú a vedia, že dobrá kondícia neprichádza sama od seba. Napriek tomu otvorene priznáva, že telo sa vekom mení a človek musí prijať aj to, čo už jednoducho nejde tak ľahko ako kedysi.
„Žena, keď starne, každý deň si povie, že je to iné. Bolia vás kĺby, triesla, ale to preto, že som robila vrcholový šport. Ináč to začne fungovať, aj keď pravidelne cvičíte. Telo vás k istým veciam nepustí. Záhady prichádzajú každým rokom, ale bojujeme, aby sme ich eliminovali,“ prezradila herečka.
Mnohým ženám, ktoré sú aktívne a zvyknuté na pohyb, môže byť takýto pohľad veľmi blízky. S pribúdajúcimi rokmi telo nereaguje rovnako ako kedysi, a preto nejde o vzdávanie sa, ale skôr o prijatie vlastných hraníc a schopnosť prispôsobiť sa tomu, čo si organizmus aktuálne pýta.
