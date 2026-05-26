Alojz Hlina ukázal nové sako: Dal si ho šiť na mieru, môžu ho zaň vykázať z parlamentu

Alojz Hlina sa pripravuje na poslednú riadnu schôdzu parlamentu pred letnou prestávkou po svojom. Poslanec SaS ukázal na sociálnej sieti nové sako, v ktorom chce prísť do Národnej rady SR. Najväčšiu pozornosť okamžite pritiahla výrazná červená nášivka s nápisom „Smer mafia“.
Svojím outfitovým doplnkom sa pochválil samotný Alojz Hlina na Facebooku. Parlament pritom v utorok 26. mája odštartuje poslednú schôdzu pred letnou prestávkou s viac ako 180 bodmi programu, poslanci sa navyše budú po novom riadiť upraveným rokovacím poriadkom. Novela sprísňuje sankcie za nevhodné správanie v pléne a dopĺňa aj ustanovenia týkajúce sa obliekania zákonodarcov.
Hlina chce prísť do parlamentu s kontroverznou nášivkou
Poslanec tvrdí, že nášivku si chce dať na sako vyšiť ešte pred začiatkom schôdze. Celú vec prezentuje ako reakciu na nové pravidlá fungovania parlamentu. „Idem to dať vyšívať. Schôdza parlamentu podľa ich nového rokovacieho poriadku sa blíži, nuž sa treba pripraviť,“ napísal Hlina.
Svojich sledovateľov sa zároveň pýtal, či sa im návrh páči a či by na ňom ešte niečo zmenili.
Gašpar ho už vopred upozornil
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar už skôr upozornil, že ak Alojz Hlina príde do rokovacej sály v saku s podobným odkazom, môže byť vykázaný. Nie je zatiaľ jasné, či Hlina napokon do parlamentu v kontroverznom saku skutočne príde.
Poslancov čakajú prísnejšie sankcie
Nový rokovací poriadok výraznejšie rieši aj správanie poslancov v rokovacej sále. Po novom presnejšie definuje nežiaduce správanie a sprísňuje postihy. Ak poslanec naruší poriadok počas schôdze, predsedajúci ho najprv vyzve na zachovanie poriadku. Ak výzva nebude rešpektovaná, môže nasledovať vykázanie zo sály.
Kým doteraz bolo vykázanie sankcionované jedným neospravedlneným dňom, po novom môže poslanec prísť o celý mesačný plat vrátane paušálnych náhrad a príplatkov. Novela zároveň dopĺňa aj ustanovenie o obliekaní poslancov.
