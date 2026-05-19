Všetko bude nakoniec inak. Diváci Sľubu majú dôvod na radosť, svadba bude nečakane prekazená

V súčasnosti je najdiskutovanejšou témou v seriáli Sľub svadba Michala a Kamily. Nielenže sa s ňou totiž ponáhľajú, ale dokonca sa Kamila rozhodla požičať si Zuzanine šaty, pričom ju rovno aj požiadala, aby jej šla za svedka. Nielen Zuzana, ale tiež jej mama sú pritom presvedčené, že si Kamila Michala neberie z tých správnych dôvodov, avšak on je zaslepený láskou.
Keď ide o názor divákov, ten je rovnako jasný ako Zuzanin a Máriin. „Dúfam, že sa nevezmú,“ písali v komentároch a hoci sa chvíľu tešili z toho, že Zuzana pocítila vlastnú medicínu a konečne si uvedomila, čo pre ňu Michal znamená, teraz majú hlavu v smútku. „Dúfam, že tu svadbu niekto alebo niečo prekazí. Michal sa rúti do záhuby,“ zhodnotila neskôr diváčka v komentári, pričom sa zdá, že ten niekto bude práve samotný Michal.
Na Silvestra so Zuzanou
Svadba Michala a Kamily sa má na podnet budúcej manželky stihnúť ešte do konca roka. Voľný termín bol pritom na Silvestra a keďže ten rieši Michal, Kamila sa zas rozhodla zohnať si šaty, a to rovno od jeho bývalej manželky. Celá svadba tak pôsobí urýchlene, pričom niet pochýb, že má predavačka z lahôdok postranné úmysly, zatiaľ čo Michal je jednoducho zaslepený láskou.
Pani Mária sa mu snažila otvoriť oči, no neskončilo to úspešne. Pýtala sa ho, či svadba bola skutočne jeho nápad a tiež ho varovala pred tým, či bude Kamila spokojná, ak bude naďalej rodina aj so Zuzanou a Kubkou. Michal totiž tvrdil, že Zuzana bude mať navždy miesto v jeho srdci.
Mária v tomto rozhovore vyslovila tiež pamätnú vetu: „Muži by mali mať v srdci len jednu ženu, ak to tak nie je, potom niečo nie je v poriadku.“ Zdá sa pritom, že si to, že niečo nie je v poriadku, uvedomí aj samotný Michal. V popise k 83. epizóde totiž podľa ČSFD stojí: „Michal odloží svadbu.“ Následne pritom trávi Silvestra so Zuzanou a nie s Kamilou, takže sa zdá, že hoci má v srdci miesto pre obe, jedna jeho priazeň vyhráva viac.
Nahlásiť chybu v článku