Prorastové opatrenia sú ako Kolombova žena: Všetko zdražuje, podnikateľov čaká ďalšia daňová rana

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Zamestnávatelia bijú na poplach.

Slovenskí zamestnávatelia čoraz ostrejšie kritizujú hospodársku politiku vlády a namiesto sľubovaných prorastových opatrení hovoria o pokračujúcom zvyšovaní daňového a administratívneho zaťaženia. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) najnovšie odmieta poslanecký návrh SNS na zmenu zákona o miestnych daniach, ktorý podľa podnikateľov otvorí samosprávam priestor na prakticky neobmedzené zvyšovanie daní z podnikateľských nehnuteľností bez jasne stanoveného stropu.

Zamestnávatelia varujú, že dôsledkom budú vyššie ceny pre spotrebiteľov, slabšia investičná aktivita aj ďalšie zhoršenie podnikateľského prostredia. Viceprezident RÚZ Jozef Špirko prirovnal prorastové opatrenia ku „Kolombovej žene“. „Všetci o nej hovoria, ale nik ju nevidel,“ povedal na tlačovej konferencii.

Podľa neho vláda namiesto podpory ekonomiky pokračuje v politike zvyšovania daní a záťaže pre podnikateľov. RÚZ preto opakovane požaduje zrušenie transakčnej dane, zrušenie progresívnej sadzby dane z príjmov, prehodnotenie sadzieb DPH a zásadné zníženie byrokracie.

Z prorastového balíka zostali len čiastkové zmeny

Podľa Špirka síce Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so zamestnávateľmi pripravovalo balík opatrení na podporu ekonomiky, no z pôvodných návrhov zostalo len niekoľko čiastkových zmien. „Ich balík by som nazval len ako malý antibyrokratický balíček, ktorý síce poteší, ale výrazným spôsobom nenaštartuje ekonomiku,“ uviedol.

Najväčšiu kritiku podnikateľov vyvoláva pripravovaná zmena zdaňovania podnikateľských nehnuteľností. Návrh umožní obciam zavádzať osobitné sadzby dane pre objekty s predajnou plochou nad 500 štvorcových metrov, pričom pri obchodných centrách a retail parkoch bude rozhodujúca hranica 1 500 štvorcových metrov za celý objekt.

Podľa RÚZ sa opatrenie v praxi nedotkne iba veľkých obchodných reťazcov, ale aj širokého spektra menších podnikateľov vrátane stavebnín, záhradných centier, predajní nábytku, hobby marketov, lekární, fitness centier či kaderníctiev.

Firmy hovoria o vyšších cenách aj slabších investíciách

Člen Prezídia RÚZ a prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík upozornil, že slovenské firmy už dnes platia dane z nehnuteľností výrazne vyššie než ich konkurenti v zahraničí. „Vláda hovorí o prorastových opatreniach, no realitou je opak toho, čo Slovensko potrebuje. Namiesto predvídateľného prostredia a znižovania daňovo-odvodovej záťaže parlament rokuje o ďalšom nečakanom zvyšovaní daní,“ skonštatoval Solík.

Podľa neho návrh utlmí investície a v konečnom dôsledku sa premietne do vyšších cien pre spotrebiteľov. RÚZ zároveň upozorňuje, že návrh zákona neobsahuje maximálny limit sadzby dane a viaceré jeho ustanovenia sú formulované nejasne. Sporná je už samotná definícia „predajnej plochy“. Nie je zrejmé, či sa do nej budú započítavať promo zóny, samoobslužné pokladne, čakacie priestory alebo ďalšie časti prevádzok.

Ilustračná foto: Unsplash

Podľa podnikateľov tak vznikne priestor na rozdielny výklad zákona v jednotlivých samosprávach, čo zvýši právnu neistotu aj administratívne náklady. Člen Prezídia RÚZ a predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič upozornil, že väčšia predajná plocha automaticky neznamená silnejší alebo väčší podnik.

„Veľkú plochu prirodzene potrebujú stavebniny, záhradné centrá, predajne nábytku či hobby markety. Návrh netrestá veľkých, ale často len tie podnikateľské modely, ktoré z povahy svojho sortimentu potrebujú viac priestoru,“ uviedol.

Obavy rastú aj pri obchodných centrách

Osobitne problematické môžu byť podľa zamestnávateľov dôsledky pre obchodné centrá. Ak celý objekt presiahne zákonnú hranicu, vyššia sadzba dane sa automaticky dotkne všetkých prevádzok v budove vrátane malých rodinných firiem a živnostníkov, ktorí sami hranicu predajnej plochy vôbec neprekračujú.

Vyššie dane sa následne môžu premietnuť do rastu nájomného. Podľa RÚZ bude výsledkom nielen vyššia cenová hladina, ale aj nižšia investičná aktivita, slabšia konkurencia v maloobchode a zatváranie menej rentabilných prevádzok najmä na vidieku. Zamestnávatelia varujú aj pred prehlbovaním takzvaných potravinových púští, teda oblastí bez dostupných obchodov so základnými potravinami.

Veľké mestské prevádzky totiž podľa nich často finančne držia pri živote menšie predajne v regiónoch. Ak štát zvýši ich daňové zaťaženie, môže to viesť k zatváraniu obchodov aj v obciach, ktoré samy dane nezvýšia.

RÚZ varuje pred „gréckou cestou“

RÚZ zároveň upozorňuje na možné ústavnoprávne riziká návrhu. Podľa zamestnávateľov môže byť odstránenie hornej hranice sadzby dane v rozpore s Ústavou SR, podľa ktorej možno dane ukladať iba na základe zákona. Ak zákon nestanoví žiadne mantinely, samosprávy získajú prakticky neobmedzenú právomoc určovať výšku dane.

Podnikatelia kritizujú aj samotný spôsob prijímania zmien. Upozorňujú, že paralelne už prebieha riadne legislatívne konanie Ministerstva financií SR k tomu istému zákonu, a preto považujú za nesystémové, aby sa zásadné zmeny daňového systému prijímali cez poslanecký návrh bez štandardného odborného procesu a analýz dopadov. Špirko zároveň varoval, že Slovensko sa dostáva do čoraz vážnejšej ekonomickej situácie.

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR – Maroš Herc

„Slovensko stagnuje, v porovnaní s okolitými krajinami sa stalo investične nezaujímavou krajinou a mladí ľudia odchádzajú do zahraničia,“ uviedol. Podľa neho môže bez zásadných reforiem nastať okolo rokov 2033 až 2034 bod zlomu, keď by sa Slovensko mohlo dostať do problémov podobných tým, aké v minulosti zažilo Grécko. Dodal však, že „na grécku cestu sa môžeme dostať aj oveľa skôr, ak si súčasná alebo budúca vláda neuvedomí vážnosť situácie“.

Krajčovič pripomenul, že podnikatelia pôvodne očakávali opak. „Keď vláda hovorila, že prorastové opatrenia budú a dane sa zvyšovať nebudú, tešili sme sa. No prichádza pravý opak. Prorastové opatrenia chýbajú a daňová smršť pokračuje,“ povedal. Na margo pripomienok odborných inštitúcií a ministerstiev k návrhu zákona dodal stručne: „Napriek tomu karavána ide ďalej.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Alojz Hlina ukázal nové sako: Dal si ho šiť na mieru, môžu ho zaň vykázať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac