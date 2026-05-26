Rytmus odtajnil pravidlá výchovy svojho syna: Keď treba, padajú u nich doma zákazy

Jana Petrejová
Vie byť prísny a striktný.

Patrik „Rytmus“ Vrbovský je síce jednou z najvýraznejších osobností slovenskej hudobnej scény, no doma má jasno v tom, aké hodnoty chce odovzdať svojmu synovi. Napriek úspechu, sláve a finančnému zabezpečeniu nechce, aby jeho syn vyrastal v presvedčení, že všetko dostane bez námahy.

Práve naopak – podľa rapera je dôležité, aby sa vedel v živote postarať sám o seba a pochopil hodnotu práce aj zodpovednosti. Zdá sa, že so svojou manželkou Jasminou Alagič sa snažia syna viesť k samostatnosti a nechcú z neho vychovať človeka, ktorý sa bude celý život spoliehať na známe mená svojich rodičov. Naznačil to v podcaste Willi Cao.

Snaží sa ho motivovať

Vypracoval sa na úspešného hudobníka. A to všetko len vlastným úsilím. Nie div, že chce, aby niečo podobné nastalo u jeho 6-ročného syna Sanela. Rovnako ako známy MMA bojovník Attila Végh, ktorý taktiež prijal pozvanie do podcastu, žije v určitom blahobyte, čo znamená, že si môže dovoliť niektoré veci, o ktorých môžu iní snívať.

Aj preto nie je jednoduché vychovať dieťa, ktoré nebude rozmaznané. “Je to ťažké,” zareagoval Attila, ktorý sa snaží robiť kompromisy. Spomenul to na obchode s hračkami. Svojmu dieťaťu nezakáže hračku, no na druhej strane, dovolí mu aspoň niečo malé. Je prísny, keď si to situácia vyžaduje, inak sa snaží byť pohodovým otcom.

Raper je v tomto nekompromisný a hranice má nastavené. Na otázku, čo by spravil, ak by jeho dieťa odmietlo niečo, čo malo urobiť, odpovedal raper jednoznačne. “Zakážem mu niečo, čo má rád,” odvetil Rytmus a po chvíli pokračoval: “Ja už skúšam také, že nech si odrobí nejakú vec, nech vidí, ako to funguje. Motivujem ho, aby si niečo odrobil, že to tak funguje v živote. V 18 rokoch by sa mal už vedieť starať sám o seba a mal by vedieť, ako funguje život.” 

Už ho pripravuje na život

