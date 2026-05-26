Ebola už môže byť aj v Európe: Hlásia dva podozrivé prípady, WHO zvýšila stupeň rizika

Počet ľudí s podozrením na nákazu ebolou na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) už presiahol 900. Tamojšie ministerstvo komunikácie na sociálnej sieti X uviedlo, že eviduje 904 prípadov s podozrením a 119 ľudí, pri ktorých sa domnievajú, že zomreli na toto ochorenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Úrady predtým oznámili viac než 700 podozrivých prípadov eboly a viac než 170 podozrivých úmrtí, prevažne v severovýchodnej provincii Ituri, ktorá je centrom epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že ohnisko teraz predstavuje „veľmi vysoké“ riziko pre samotnú krajinu, no riziko globálneho šírenia choroby zostáva nízke.
Ešte pred vypuknutím epidémie organizácia Lekári bez hraníc vo svojom hodnotení uviedla, že bezpečnostná situácia v Ituri sa v poslednom období zhoršila, čo spôsobilo útek lekárov a zdravotných sestier a zanechalo zdravotnícke zariadenia preťažené a v niektorých oblastiach v „katastrofálnych podmienkach“. Takmer milión ľudí je v tejto provincii vysídlených.
Podozrivé príznaky dvoch humanitárnych pracovníkov
Najnovšie informácie hovoria aj o možnosti prenosu vírusu do Európy. Ako informuje Daily, do Talianska pricestovali dvaja humanitárni pracovníci, ktorí majú príznaky zodpovedajúce vírusu. Ide o vysoké horúčky, nevoľnosť, vracanie a ďalšie črevné ťažkosti.
Muž a žena boli na trojmesačnej ceste v Ugande. Okamžite boli prevezení do milánskej nemocnice Sacco, do špecializovaného zariadenia na liečbu vysokorizikových infekčných chorôb.
Regionálny minister sociálnych vecí a sociálnych vecí v Lombardii Guido Bertolaso povedal, že „stále nie je isté, či ide o ebolu“. Všetci dúfajú, že výsledky testov budú negatívne.
V oficiálnom vyhlásení ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že riziko eboly v Taliansku „zostáva veľmi nízke“.
WHO zvýšila stupeň rizika
Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa rýchlo šíri a v súčasnosti predstavuje veľmi vysoké riziko na národnej úrovni, uviedol v piatok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Šéf WHO oznámil, že zdravotnícka organizácia OSN zmenila svoje hodnotenie rizika v rámci KDR na „veľmi vysoké“ z doterajšieho „vysokého“. Riziko šírenia v rámci regiónu je podľa WHO naďalej vysoké a riziko na celosvetovej úrovni nízke.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie so značnou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti.
Vírus sa prenáša priamym kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat. Vo vidieckych oblastiach KDR sa pozostalí dotýkajú mŕtvych tiel i odevov zosnulých a organizujú smútočné obrady, na ktorých sa schádza množstvo ľudí, čo prispieva k šíreniu nákazy.
