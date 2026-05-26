Ebola už môže byť aj v Európe: Hlásia dva podozrivé prípady, WHO zvýšila stupeň rizika

Ilustračná foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Šéf WHO oznámil, že zdravotnícka organizácia OSN zmenila svoje hodnotenie rizika v rámci KDR na „veľmi vysoké“ z doterajšieho „vysokého“.

Počet ľudí s podozrením na nákazu ebolou na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) už presiahol 900. Tamojšie ministerstvo komunikácie na sociálnej sieti X uviedlo, že eviduje 904 prípadov s podozrením a 119 ľudí, pri ktorých sa domnievajú, že zomreli na toto ochorenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Úrady predtým oznámili viac než 700 podozrivých prípadov eboly a viac než 170 podozrivých úmrtí, prevažne v severovýchodnej provincii Ituri, ktorá je centrom epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že ohnisko teraz predstavuje „veľmi vysoké“ riziko pre samotnú krajinu, no riziko globálneho šírenia choroby zostáva nízke.

Foto: SITA/AP

Ešte pred vypuknutím epidémie organizácia Lekári bez hraníc vo svojom hodnotení uviedla, že bezpečnostná situácia v Ituri sa v poslednom období zhoršila, čo spôsobilo útek lekárov a zdravotných sestier a zanechalo zdravotnícke zariadenia preťažené a v niektorých oblastiach v „katastrofálnych podmienkach“. Takmer milión ľudí je v tejto provincii vysídlených.

Podozrivé príznaky dvoch humanitárnych pracovníkov

Najnovšie informácie hovoria aj o možnosti prenosu vírusu do Európy. Ako informuje Daily, do Talianska pricestovali dvaja humanitárni pracovníci, ktorí majú príznaky zodpovedajúce vírusu. Ide o vysoké horúčky, nevoľnosť, vracanie a ďalšie črevné ťažkosti.

Muž a žena boli na trojmesačnej ceste v Ugande. Okamžite boli prevezení do milánskej nemocnice Sacco, do špecializovaného zariadenia na liečbu vysokorizikových infekčných chorôb.

Regionálny minister sociálnych vecí a sociálnych vecí v Lombardii Guido Bertolaso ​​povedal, že „stále nie je isté, či ide o ebolu“. Všetci dúfajú, že výsledky testov budú negatívne.

V oficiálnom vyhlásení ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že riziko eboly v Taliansku „zostáva veľmi nízke“.

WHO zvýšila stupeň rizika

Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa rýchlo šíri a v súčasnosti predstavuje veľmi vysoké riziko na národnej úrovni, uviedol v piatok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Foto: TASR/AP

Šéf WHO oznámil, že zdravotnícka organizácia OSN zmenila svoje hodnotenie rizika v rámci KDR na „veľmi vysoké“ z doterajšieho „vysokého“. Riziko šírenia v rámci regiónu je podľa WHO naďalej vysoké a riziko na celosvetovej úrovni nízke.

Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie so značnou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti.

Vírus sa prenáša priamym kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat. Vo vidieckych oblastiach KDR sa pozostalí dotýkajú mŕtvych tiel i odevov zosnulých a organizujú smútočné obrady, na ktorých sa schádza množstvo ľudí, čo prispieva k šíreniu nákazy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Alojz Hlina ukázal nové sako: Dal si ho šiť na mieru, môžu ho zaň vykázať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac