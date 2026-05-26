Soňa Müllerová s dcérou Emou navštívili Paríž. V uliciach predviedli dokonalý vkus

Paríž patrí k mestám, ktoré človeka dokážu očariť aj vtedy, keď mu počasie vôbec nepraje. Niekedy však za najsilnejšími zážitkami nestoja len pamiatky a galérie, ale najmä chvíle strávené s blízkymi.
Ikonická módna diva a moderátorka relácie Dámsky klub Soňa Müllerová sa na Instagrame podelila o dojmy z Paríža, kam cestovala za svojou dcérou Emou. Aj keď jej pobyt sprevádzal vytrvalý dážď, mesto si užila naplno – cez výstavy, umenie, krásne momenty s dcérou aj emócie, ktoré prišli po rozlúčke. A keďže Paríž si štýl priam pýta, Soňa s Emou zapadli do jeho atmosféry dokonale – elegantné, prirodzené a šik, presne tak, ako sa na pravé Parížanky patrí.
Paríž ju dostal aj napriek nepriaznivému počasiu
Soňa Müllerová priznala, že Paríž na ňu opäť silno zapôsobil, hoci tentoraz nie práve ideálnym počasím. Počas jej pobytu sa nad mestom držali prehánky a slnko sa ukázalo až vo chvíli, keď sa už lúčila.
„Paríž ma vždy nejako dostane… naposledy ma dostal zlomyseľným počasím, lebo po celý čas môjho pobytu boli celodenné prehánky a až v deň môjho odchodu sa rozžiarilo slnko na oblohe a žiari doteraz…“ napísala moderátorka.
Ani vytrvalý dážď jej však pobyt nepokazil. Paríž pre ňu nebol len o galériách a výstavách, ale najmä o vzácnom čase s dcérou Emou, atmosfére mesta a chvíľach, ktoré si človek odnáša ešte dlho po návrate domov. „Ale vo vnútri duše som bola blažená, lebo som si užila dôverný čas s mojou milovanou dcérou Emčou a pozrela som si skoro všetko, čo som si naplánovala,“ priznala Soňa Mullerová.
