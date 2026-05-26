Navštívili sme očarujúce miesto. Môžete si tu opekať aj sa okúpať zadarmo

Keď budete najbližšie cestovať zo západu na východ alebo naopak a budete prechádzať cez Donovaly, zastavte sa na jednom krásnom mieste, ktoré vám dnes opíšeme. Určite neoľutujete, pretože tu zažijete krásne letné chvíle.
Pravidelne vám prinášame tipy na výlety po Slovensku, pričom naposledy sme vám v našej reportáži zhrnuli dojmy z návštevy „slovenského Marsu“, tentoraz vám však ponúkame tip na krátky výlet, ktorý vám zaberie len pár desiatok minút a môžete ho absolvovať aj v rámci čakania v ružomberských kolónach. Spojíte tak príjemné s nevyhnutným.
Ďalšie krásne miesto na Liptove
V pokojné, skoro už letné sobotné dopoludnie sme sa vybrali na jedno z našich obľúbených miest na Liptove, kam chodíme veľmi často na prechádzky so psom, ktorý to tu miluje rovnako ako aj my. Ako vždy, aj tentoraz sme neboli sklamaní. Táto lokalita sa nachádza za Ružomberkom, smerom na Banskú Bystricu.
Lokalitu, o ktorej hovoríme, nájdete smerom z Ružomberka pred obcou Liptovská Osada, po pravej strane na hlavnom ťahu na Donovaly. Uvidíte ju už z diaľky. Keď zbadáte veľký starý most, z ktorého sa prúdom valí voda, pribrzdite a odbočte doľava smerom na cyklistický chodník, ktorý tadiaľto vedie. Práve vedľa neho sa totiž dá zaparkovať popri ceste. Odtiaľto už len peši prejdite cez hlavnú cestu a ste na mieste.
Môžete si tu opekať aj sa okúpať
Rozprestrie sa pred vami široká lúka, na ktorej konci sa nachádza most s niekoľkými menšími vodopádmi, ktoré tvoria „jazierka“, ktoré plynulo prechádzajú do širokého koryta rieky Revúca. Toto miesto je skutočne očarujúce a veľmi pokojné. Zvyčajne tu nikoho nenájdete, možno len pár cyklistov, ktorí sem zablúdia z neďalekého cyklistického chodníka, aby sa na malú chvíľu ovlažili.
Rieka je prispôsobená pre ľadových medveďov, ktorí sa tu zvyknú otužovať. Je tu tiež menší altánok s ohniskom, kde si môžete opekať s partiou či s rodinou.
Na miesto sme dorazili okolo dvanástej, zaparkovali sme bez problémov a úplne bezplatne. Okrem nás tu boli ešte dve malé skupinky cyklistov, ktorí však po chvíli pokračovali v ceste ďalej. Miesto sme tak mali sami pre seba. V letných mesiacoch sem chodíme pomerne často, vždy si ovlažíme nohy a nadýchame sa úžasnej atmosféry. Počuť tu len šum vodopádov, spev vtákov a zvuky lesa, ktorý sa nachádza za mostom.
Určite vám sem odporúčame zájsť počas slnečných letných dní. Pribaľte si plavky, špekáčiky a skvelý výlet je na svete.
