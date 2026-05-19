Herečka zo Sľubu otvorene o strave a pohybe: S jednou aktivitou bojuje. Robí ju len preto, že je to zdravé

Aj napriek hektickému tempu, v ktorom sa momentálne pohybuje, je na nej vidieť, že sa cíti dobre vo svojej koži. Reč je o Kristíne Siskovej, ktorá prezradila, ako sa stará o svoje telo i celkovo zdravie. Mladá umelkyňa pôsobí spokojne, za čo môže tiež jej priateľ.
Herečka zavítala na jedno charitatívne podujatie, ktoré podporilo deti s autizmom prostredníctvom OZ Tamitos. Na televíznych obrazovkách momentálne hviezdi ako extrovertná Andrea Marková v seriáli Sľub, ktorá obmieňa jeden zaujímavý outfit za druhým. Každý módny výstrelok jej svedčí, za čo môže štíhla postava, ktorou sa môže pochváliť. Kristína Sisková priznala pre Topky, či robí niečo špeciálne pre svoje telo.
Prezradila, ako si udržiava formu
Sympatická blondínka vyšla s pravdou von, že genetika je dôvodom jej bezchybnej figúry. “Nerada tvrdím, že toto je výsledkom toho, že sa o seba starám, myslím, že je to výsledkom toho, že sú moji rodičia štíhli, takže fyzicky mám na to predispozíciu,” uviedla a zároveň zdôraznila, že sa tiež o seba stará a snaží sa o dostatočný pohyb a vyváženú stravu.
Záleží jej na tom aj preto, že je to tiež súčasťou jej práce. Chce sa jednoducho cítiť dobre vo svojom tele. “A o to som sebavedomejšia, keď som v pohode sama so sebou,” poznamenala Kristína Sisková, ktorá sa rada hýbe, no keď má toho veľa, fyzickej aktivite sa toľko nevenuje, keďže nemá čas ani energiu.
Ako však dodala, máva tréningy, no to nie je všetko. “Vždy na jar sa snažím pridať aj beh, občas si ísť zaplávať, jogu a pilates si zacvičím aj sama doma, keďže to cvičím už dlhé roky, a cez zimu hrozne rada lyžujem a skialpujem,” ozrejmila herečka, ktorá pochádza z Popradu, takže zimný šport je jej blízky. Rovnako ako aj turistika.
