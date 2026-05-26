Nepôjdete sem len v lete: Za pár eur otvárajú novú linku, miesto je prekrásne celoročne

Ryanair sa na bratislavskom letisku rozbieha vo veľkom. Od konca októbra 2026 pridá na svoju základňu už štvrté lietadlo Boeing 737 a spolu s tým otvorí aj novú pravidelnú linku do Turína. Pre cestujúcich to znamená viac možností, pre letisko ďalší rast a pre Ryanair historicky najsilnejšiu zimnú sezónu v Bratislave.
Informáciu oznámili zástupcovia letiska spolu so spoločnosťou Ryanair, ktorá lieta z Bratislavy už viac ako dve desaťročia. Len minulý rok pritom dopravca rozšíril svoju základňu o tretie lietadlo a teraz pridáva ďalšie.
Z Bratislavy chce Ryanair spraviť ešte väčší uzol
Do Bratislavy prišiel novinku predstaviť aj šéf Ryanair Group Michael O’Leary, ktorý hovorí o najväčšom zimnom letovom poriadku, aký dopravca na Slovensku doteraz mal.
„Teší nás, že môžeme na letisku v Bratislave predstaviť náš doteraz najväčší zimný letový poriadok pre Bratislavu s 23 linkami. Štyri bázované lietadlá výrazne rozšíria súčasnú kapacitu a dostupnosť leteckých spojení pre cestujúcich zo Slovenska a okolia,“ uviedol Michael O’Leary.
Ryanair zároveň očakáva, že počet cestujúcich v Bratislave sa vďaka rozšíreniu spojení dostane na hranicu dvoch miliónov ročne. Počas zimy bude z Bratislavy lietať na 23 pravidelných linkách.
Nová linka povedie do Turína
Najväčšou novinkou je priame spojenie do Turína. Talianske mesto obklopené Alpami je známe nielen futbalom a Turínskym plátnom, ale aj tým, že slúži ako vstupná brána do obľúbených lyžiarskych oblastí. Prvý let z Bratislavy do Turína je naplánovaný na 26. októbra 2026. Linka bude fungovať dvakrát týždenne, v pondelok a v sobotu.
Okrem Turína pribudnú v zimnom letovom poriadku aj ďalšie tri linky, Varšava-Modlin, Pafos a Tirana. Tie Ryanair spúšťa už počas letnej sezóny 2026 a pokračovať budú aj cez zimu.
Letisko hovorí o jednom z najrýchlejších rastov v Európe
Vedenie bratislavského letiska označuje spoluprácu s Ryanairom za jeden z hlavných dôvodov, prečo počet cestujúcich rastie tak rýchlo. „Aj vďaka neustále rozvíjajúcej sa sieti spojení Ryanairu na našom letisku patrí Letisko Bratislava medzi najrýchlejšie rastúce letiská v Európe z hľadiska počtu odbavených cestujúcich,“ povedal generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
Ryanair pri príležitosti oznámenia nových spojení spustil aj krátky výpredaj leteniek. Ceny začínajú od 29,99 eura.
