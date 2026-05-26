Nepôjdete sem len v lete: Za pár eur otvárajú novú linku, miesto je prekrásne celoročne

lustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Z Bratislavy sa bude lietať do ďalšieho talianskeho mesta.

Ryanair sa na bratislavskom letisku rozbieha vo veľkom. Od konca októbra 2026 pridá na svoju základňu už štvrté lietadlo Boeing 737 a spolu s tým otvorí aj novú pravidelnú linku do Turína. Pre cestujúcich to znamená viac možností, pre letisko ďalší rast a pre Ryanair historicky najsilnejšiu zimnú sezónu v Bratislave.

Informáciu oznámili zástupcovia letiska spolu so spoločnosťou Ryanair, ktorá lieta z Bratislavy už viac ako dve desaťročia. Len minulý rok pritom dopravca rozšíril svoju základňu o tretie lietadlo a teraz pridáva ďalšie.

Z Bratislavy chce Ryanair spraviť ešte väčší uzol

Do Bratislavy prišiel novinku predstaviť aj šéf Ryanair Group Michael O’Leary, ktorý hovorí o najväčšom zimnom letovom poriadku, aký dopravca na Slovensku doteraz mal.

„Teší nás, že môžeme na letisku v Bratislave predstaviť náš doteraz najväčší zimný letový poriadok pre Bratislavu s 23 linkami. Štyri bázované lietadlá výrazne rozšíria súčasnú kapacitu a dostupnosť leteckých spojení pre cestujúcich zo Slovenska a okolia,“ uviedol Michael O’Leary.

Foto: Ryanair

Ryanair zároveň očakáva, že počet cestujúcich v Bratislave sa vďaka rozšíreniu spojení dostane na hranicu dvoch miliónov ročne. Počas zimy bude z Bratislavy lietať na 23 pravidelných linkách.

Nová linka povedie do Turína

Najväčšou novinkou je priame spojenie do Turína. Talianske mesto obklopené Alpami je známe nielen futbalom a Turínskym plátnom, ale aj tým, že slúži ako vstupná brána do obľúbených lyžiarskych oblastí. Prvý let z Bratislavy do Turína je naplánovaný na 26. októbra 2026. Linka bude fungovať dvakrát týždenne, v pondelok a v sobotu.

Okrem Turína pribudnú v zimnom letovom poriadku aj ďalšie tri linky, Varšava-Modlin, Pafos a Tirana. Tie Ryanair spúšťa už počas letnej sezóny 2026 a pokračovať budú aj cez zimu.

Letisko hovorí o jednom z najrýchlejších rastov v Európe

Vedenie bratislavského letiska označuje spoluprácu s Ryanairom za jeden z hlavných dôvodov, prečo počet cestujúcich rastie tak rýchlo. „Aj vďaka neustále rozvíjajúcej sa sieti spojení Ryanairu na našom letisku patrí Letisko Bratislava medzi najrýchlejšie rastúce letiská v Európe z hľadiska počtu odbavených cestujúcich,“ povedal generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.

Ryanair pri príležitosti oznámenia nových spojení spustil aj krátky výpredaj leteniek. Ceny začínajú od 29,99 eura.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
PS podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie: Budú to robiť na každej schôdzi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac