Úprimná spoveď seriálovej Hany: Rakovská opísala drsné natáčanie s manipulátorom aj nečakané reakcie ľudí

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Znovu do toho išla, no nie kvôli Milanovi.

Niektoré príbehy sa do života vkradnú potichu a zanechajú v ňom stopu, ktorú nemožno prehliadnuť. Hana Roháčová je presne takou postavou. Na prvý pohľad krehká, no v skutočnosti plná tajomstiev, vnútorných bojov a rozhodnutí, ktoré menia osudy ostatných. Seriálový fenomén Sľub aj vďaka nej naberá nové rozmery a divákov drží v napätí s každou ďalšou epizódou.

Silný charakter, nečakané zvraty a autentické herecké stvárnenie robia z Hany Roháčovej jednu z najvýraznejších postáv seriálu, ktorý si získal srdcia publika. O tom, čo sa skrýva za jej pohľadom, aké zvraty ešte môžeme očakávať a ako sa rodila táto výnimočná postava, porozprávala jej predstaviteľka Anna Jakab Rakovská v markizáckom Teleráne, kde poodhalila zákulisie nakrúcania aj emócie, ktoré do Hany vkladá.

Postava, ktorú môže stretnúť aj v realite

Pri veľa scénach s herečkou, ktorá stvárňuje v seriáli milujúcu a dobrosrdečnú mamu, sa divákom doslova zatají dych. Vďaka manipulatívnemu exmanželovi Milanovi Roháčovi, ktorý je majstrom v citovom vydieraní a iných praktikách, sú zvyčajne ich dialógy napínavé a nepredvídateľné. Miestami dokonca pre mnohých aj šokujúce. Napriek tomu si herečka zamilovala svoju postavu, ktorá sa stala súčasťou jej života. Napokon už je to približne rok a pol, čo hrá Hanu.

„Bola to láska na prvý pohľad, pretože pamätám si prvý telefonát, keď mi bola načrtnutá táto postava, teda začiatok tej linky a už vtedy som bola veľmi šťastná, pretože konečne dramatická postava, väčší priestor a to, kam to chceli ťahať, sa mi veľmi páčilo,“ neskrývala svoje emócie Anička. Nasledoval casting, na ktorom vybrali jej kolegov, vrátane Aničky Šiškovej, detí – Nikolku a Andrejka a nechýbal ani Peter Nádasdi, ktorý stvárňuje Milana.

Anna Jakab Rakovská si rýchlo zvykla na to, že Hana pribudla do jej hereckého života a vedela, že príbeh osloví mnohých ľudí. Sama ju vníma veľmi reálne. „Je napísaná naozaj tak, že mi príde ako reálna žena, ktorú môžem dnes stretnúť na ulici,“ uviedla sympatická tmavovláska a zároveň prezradila, že Hana spravila krok, ktorý spočiatku nikto nečakal.

Ako zvládajú ťažké scény?

