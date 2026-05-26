Útok nožom v malej obci: Zranenú osobu odváža vrtuľník, podozrivého sa podarilo zadržať

V obci Čekovce v okrese Krupina došlo v stredu dopoludnia k útoku nožom. Po konflikte skončil 55-ročný muž s vážnymi zraneniami, do nemocnice ho musel previezť záchranársky vrtuľník.
O incidente informovala Polícia SR, Banskobystrický kraj na sociálnej sieti. Podľa doterajších informácií mal 55-ročného muža napadnúť 44-ročný muž, ktorý mu nožom spôsobil zranenie vyžadujúce letecký transport do nemocnice.
Podozrivého muža zadržali na mieste
K útoku došlo priamo v obci Čekovce. Na miesto okamžite smerovali záchranné zložky aj polícia. Policajti podozrivého muža zadržali priamo na mieste incidentu. Vyšetrovatelia aktuálne vykonávajú prvotné procesné úkony a okolnosti prípadu naďalej preverujú.
Zatiaľ nie je známe, čo konfliktu predchádzalo ani v akom vzťahu boli obaja muži. Polícia zároveň neinformovala ani o aktuálnom zdravotnom stave zraneného. „Bližšie informácie k udalosti bude možné preto poskytnúť až neskôr,“ uviedla polícia. Prípadom sa naďalej zaoberajú kriminalisti.
Nahlásiť chybu v článku