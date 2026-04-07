Diváci ju takmer nespoznali. Seriálová Astrid je späť, tvorcovia Dunaja prezradili, prečo

Sokýň v láske mala Helga viacero. O väčšinu sa postaral Walter Klaus, keď im mieril zbraňou na hlavu alebo ich rovno obesil, no keď šlo o vysokopostavenú ženu, ktorá vedela, ako spriadať intrigy, musela sa o ňu postarať Schatzi. Tá v tom však nemá až takú prax, a preto ju čaká nepríjemné prekvapenie.
Adriana Novakov je už na záporné roly zvyknutá. Nedávno pritom prehovorila o tom, že keďže ako Astrid v Dunaji a Dana Hanzelová v Sľube vyvoláva u divákov silné emócie, stáva sa, že jej to dajú pocítiť. Doma je pritom milujúca mamička a od svojich postáv má na míle ďaleko. Teraz však ukázala svoju novú stránku a po premene museli diváci poriadne zaostrovať na obrazovku, aby ju vôbec spoznali.
Nikdy zo seriálu neodišla
V utorkovej epizóde našli Kristína a Váňa ležať Astrid na zemi a zobrali ju do zrubu. Dávid si pritom všimol, že má vytetované číslo na ruke a tak usúdili, že je z koncentráku. Až na konci sa však objavila celá jej tvár a diváci v zúboženej žene spoznali hrdú Nemku, ktorá kedysi žila pri koncentračnom tábore a dokonca jej jedlo pripravovala Dávidova babka.
Herečka o novej dejovej linke prezradila: „Návrat do Dunaja je pre mňa dlho očakávaný, pretože pre mňa osobne predstavoval takmer 10-mesačný proces príprav a samotného natáčania. Masky sme začali nastavovať ešte v priebehu natáčania 12. série v júni minulého roku, kedy sa robili odliatky hlavy a začala sa premena Astrid z nemeckej, vysokopostavenej a vždy dokonale upravenej dámy na niekoho, koho len tak ľahko na obrazovkách nespoznáte.“
„Prvý deň som v maskérni strávila niečo cez 4 hodiny, dnes už príprava masky “novej Astrid” trvá maximálne 3 hodiny. Veľakrát to bol náročný proces, kedy som ráno kvôli 12-hodinovému natáčaniu v mínusových teplotách v exteriéri musela vstávať často pred šiestou hodinou rannou, aby sme to vôbec stihli a končila opäť po tme, pretože proces “ odstrojovania masiek” je v prípade Astrid tiež pomerne zdĺhavý,“ pokračovala.
Napriek tomu, ako dlho jej prípravy na rolu zabrali, dodala: „Natáčanie novej série som si, aj napriek náročnosti veľmi užila. Miestami som mala pocit, akoby som natáčala úplne iný seriál, pretože pohľad do zrkadla bol odrazu iný, šokujúci, niekedy až desivý a veľmi rýchlo ma vtiahol do deja. Som veľmi vďačná hlavne Katke Horskej, ktorá na mojej maske pracovala od samého začiatku a tiež Diane Strausz a jej kostymérskemu tímu za kostýmy, ktoré podčiarkli celkový nový “look” Astrid Höss.“
K tomuto prekvapeniu pre divákov sa pritom vyjadrila aj Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby. Tá pritom mala jasné slová: „Astrid Höss sa v pravom slova zmysle nevracia, lebo ona zo seriálu nikdy neodišla. To len Helga si myslela, že sa jej intrigou zbaví a hoci sa jej to podarilo – len na čas. Otázka je, kde Astrid bola, čo robila a ako ju to ovplyvnilo. Na to si divák bude musieť počkať.“
Diváci, ktorí si mysleli, že sa Helga postarala o jej smrť, tak mali postarané o poriadny šok a zistili, že sa opäť potvrdilo, že ak niekto nie je potvrdený ako mŕtvy, stále je nádej, že ho ešte uvidia. To isté sa pritom stihli naučiť aj diváci Sľubu, ktorých tiež nedávno prekvapila práve herečka Novakov svojím návratom ako doktorka Dana Hanzelová.
Nahlásiť chybu v článku