Ďalšie prepúšťanie v našich fabrikách. Američania rušia pracovné miesta, dotkne sa to celého regiónu

Spoločnosť Branson Ultrasonics pripravuje výrazné personálne zmeny vo svojom závode v Novom Meste nad Váhom. Podľa dostupných informácií by mohlo v najbližšom období prísť o zamestnanie viac než sto pracovníkov. Dôvodom je plánovaný presun časti výroby mimo firmu.
Firma potvrdila, že aktuálne prehodnocuje fungovanie výrobných procesov. Za rozhodnutím stojí materská spoločnosť Emerson, ktorá chce časť produkcie zabezpečovať prostredníctvom externých partnerov.
Cieľom má byť zníženie nákladov, efektívnejšie fungovanie výroby a posilnenie konkurencieschopnosti podniku do budúcnosti. Informoval o tom portál Trenčínak.
Výroba sa zatiaľ nemení
„V rámci širšieho prehodnotenia našich výrobných operácií prijala spoločnosť Emerson strategické rozhodnutie presunúť niektoré výrobné činnosti na externých partnerov. Toto rozhodnutie odráža naše úsilie o dosiahnutie vyššej prevádzkovej efektívnosti vo väčšom rozsahu a zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti nášho podnikania. Očakávame, že tento prechod ovplyvní určitý počet pracovných pozícií v závode v Novom Meste nad Váhom,“ uviedol člen predstavenstva Branson Ultrasonics Patrik Sapák pre portál Trenčínak.
Vedenie spoločnosti zároveň deklarovalo, že pred akýmikoľvek konkrétnymi krokmi začne konzultácie s odborovou organizáciou. Firma tvrdí, že počas konzultačného obdobia zostane výroba v závode zachovaná v súčasnom režime a nedôjde k okamžitým prevádzkovým zmenám.
„Až do ukončenia konzultačného procesu nedôjde k žiadnym zmenám v súčasných operáciách a výroba v závode bude pokračovať v plnom rozsahu ako doteraz. Naďalej zostávame odhodlaní riadiť tento prechod transparentne, spravodlivo a s dôrazom na našich ľudí,“ dodal Sapák.
Tradícia viac ako 30 rokov
Branson Ultrasonics v Novom Meste nad Váhom začala pôsobiť v roku 1995, keď nadviazala na ultrazvukový program bývalého ústavu VUMA (Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie). Významný míľnik nastal v júni 2001, keď Emerson otvoril novú modernú výrobnú halu, čím výrazne rozšíril výrobu ultrazvukových a vibračných zváracích zariadení najmä pre automobilový priemysel.
Samostatná slovenská akciová spoločnosť Branson Ultrasonics bola založená až 6. januára 2016. Dnes stále patrí do globálnej skupiny Emerson a na Piešťanskej ulici v Novom Meste nad Váhom zamestnáva stovky ľudí.
Finančné výsledky podľa portálu Finstat ukazujú nárast tržieb o viac ako 30 %. Kým v roku 2024 boli na úrovni približne 33 miliónov eur, v minulom roku firma dosiahla viac ako 41 miliónov eur. Rovnako pozitívne znie aj zisk, z približne 55 000 eur v roku 2024 sa firma dostala na viac ako 2,1 milióna eur.
Ani to však nestačilo na to, aby sa zabránilo prepúšťaniu zamestnancov.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku