Vianoce v Sľube vystriedal strach o život: Sklenárová takmer vykrvácala, Gregorovú dobieha minulosť

Seriál Sľub po dojímavej vianočnej epizóde opäť pritvrdil a divákom priniesol poriadne napäté chvíle. Kým jedna rodina sa strachuje o život matky a predčasne narodeného dieťaťa, v druhej začína vyplávať na povrch tajomstvo, ktoré môže zmeniť pohľad na jednu z najneobľúbenejších postáv.
Tlačová správa Markízy uviedla, že nové epizódy televízneho megahitu Sľub pokračujú vo výrazne dramatickom tóne. Dej sa po Štedrom dni v roku 1985 presúva do nemocnice, kde sudkyňa Ivana Sklenárová bojuje o život, zatiaľ čo v rodine Gregorovcov sa začína odkrývať minulosť, pred ktorou sa Eva Gregorová zjavne snažila utiecť.
Štedrý večer vystriedal strach o život
Predchádzajúca epizóda patrila podľa mnohých divákov k najkrajším a najdojímavejším častiam Sľubu. Pokojná vianočná atmosféra však netrvala dlho. Už jej záver naznačil, že v tehotenstve sudkyne Ivany Sklenárovej nastali vážne komplikácie a situácia si vyžiadala okamžitý prevoz do nemocnice.
Dramatické pokračovanie ukázalo, že Ivana priviedla na svet synčeka Tomáška predčasne. Pôrod však sprevádzali mimoriadne vážne okolnosti. U Ivany prišlo k predčasnému odlúčeniu placenty a jej stav bol natoľko kritický, že takmer vykrvácala.
Najhoršie chvíle prežíval nielen jej manžel Dávid s dcérou Betkou, ale aj Ivanin brat Roman Bartoš. Ako lekár nedokázal skryť zúfalstvo ani hnev, najmä keď zistil, že ho službukonajúci lekár Jaro Gregor nezavolal hneď po tom, ako jeho sestru priviezli do nemocnice.
