Muž ukázal v Chorvátsku na pláži nahý zadok a ľuďom je na smiech: Keď uvidíte, aké plavky si obliekol, padnete na kolená

Ilustračná foto: Pexels / Facebook (Dnevna doza prosječnog Dalmatinca)

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
S tým, čo si myslia ostatní, si zjavne hlavu veľmi nelámal.

Módne trendy v dnešnej dobe nemajú hraníc a týka sa to aj plaviek. Z Dalmácie sa šíri záber z pláže, ktorý ľudí pobavil, a keď ho uvidíte, dáte nám za pravdu, že takýto kúsok je len pre skutočných odvážlivcov. 

Chorvátska facebooková stránka s názvom Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, čo môžeme voľne preložiť ako Denná dávka priemerného Dalmátčana, zverejnila fotografiu, ktorá ľudí rozosmiala, upozornil miestny portál Folder. Snímka bola odfotografovaná na pláži a ukazuje zozadu muža s potetovaným chrbtom.

Umenie na koži nie je to jediné, čo púta pozornosť

Keď namierite svoj zrak nižšie, neujde vám, že muž má na plavkách dieru, a to priamo na zadku. Príspevok na sociálnej sieti zaujal viac než tisícku používateľov a mnohí nešetrili vtipnými poznámkami.

Ukázal svoj dekolt

Niekto sa pobavil na tom, že muž ukázal svoj „dekolt“, iný komentujúci zažartoval, že vystavil svoj „tovar do výkladu“.

„To sa malo otočiť dopredu,“ podpichol niekto ďalší. Niektoré ironické komentáre zas len chválili mužove tetovania.

Prečo sa tento dovolenkár kúpal s dierou na zadku, zostáva záhadou, ktorú pravdepodobne nikdy nerozlúštime. Jedno je však isté – mnohí sa na tomto módnom výstrelku dobre zasmiali a spríjemnilo im to náladu.

