Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov

Najvyššou budovou sveta, s výškou neuveriteľných 828 metrov, je Burj Khalifa a dokonca sa traduje, že spôsobila spomalenie rotácie Zeme. Ak sa vám ale nechce cestovať do Dubaja, unikát podobného rázu nájdete u našich susedov a možno o tom počujete prvýkrát. Varso Tower je považovaná za najvyššiu budovu Európskej únie a ak jej majestátnosť chcete vidieť na vlastné oči, stačí si to zamieriť do hlavného mesta Poľska. No je tu jedna vec, ktorá vás možno prekvapí ešte viac.
Pri príchode do Varšavy na nás už z diaľky svietil neprehliadnuteľný súbor mrakodrapov, v ktorého panoráme sa hrdí aj impozantná Varso Tower. Ak ju chcete narýchlo rozoznať od ostatných, hľadajte výškovú budovu, z ktorej siaha k oblohe desiatky metrov dlhý oceľový anténový stožiar. Je súčasťou moderného komplexu Varso Place, za ktorého vznikom stojí spoločnosť jedného z najbohatších Slovákov.
Majestátnych 310 metrov a 53 poschodí
Varso Tower meria 310 metrov a vo varšavskej panoráme mrakodrapov sa nachádza napríklad po boku stalinistickej stavby – Paláca kultúry a vedy s výškou 237 metrov alebo trojprvkového biznis centra Warsaw Spire, vysokého 220 metrov. Má rozlohu 70 metrov štvorcových a 53 poschodí, ktorých hlavnou časťou sú kancelárske priestory.
Komplex Varso Place pozostáva z trojice stavieb – Varso 1, ktorá siaha do výšky 81 metrov, o niečo vyššej, 90-metrovej budovy Varso 2 a ikonickej Varso Tower, ktorá ich prerástla o viac ako dve stovky metrov. Magazínu Forbes sa podarilo zistiť, že len tá stála asi 300 miliónov eur.
Výstavba Varso Place bola započatá začiatkom roka 2017 a dokončená len pred tromi rokmi. Okrem spomínaných kancelárskych priestorov je domovom hotela, centier zdravia či fitnesu.
Vďaka svojmu čistému vzhľadu, ktorý je dielom architektov zo skupiny Foster + Partners, Varso Tower vyčnieva z inak relatívne plochej panorámy Varšavy a je neprehliadnuteľná. Ak sa tu ocitnete, nenechajte si ujsť pohľad na ňu aj zblízka. Pri tom, do akých výšin siaha, si budete pripadať neuveriteľne malí. Aj keď až na jej vrchol kvôli perspektíve neuvidíte, pokocháte sa jej zrkadlovou konštrukciou.
A ak ste náhodou aj vedeli, že najvyššia budova v Európskej únii sa nachádza v Poľsku, možno vás prekvapí, že za jej vznikom stojí firma, ktorú založil Slovák. Konkrétne developerská skupina HB Reavis, na ktorej čele stojí niekdajší najbohatší a dnes jeden z najbohatších ľudí v našich končinách Ivan Chrenko.
Tajomný slovenský miliardár
Podnikateľ Ivan Chrenko sa podľa najnovšieho rebríčka magazínu Forbes za rok 2024 nachádza na štvrtom mieste najbohatších Slovákov. Dostal ho sem majetok vo výške 1,4 miliardy eur, ktorý nadobudol vďaka developerskej skupine HB Reavis. Ešte rok predtým rebríček slovenských boháčov viedol.
Na verejnosti sa nevystavuje na obdiv, práve naopak, v médiách sa opakuje prakticky len jedna jeho fotografia a bez nej by bežný človek ani nevedel, ako miliardár vyzerá. Na druhej strane, budovy, ktoré pod jeho taktovkou vznikajú, sú neprehliadnuteľné.
Na Slovensku HB Reavis stála napríklad za vznikom biznis centra Twin City Tower, projekty realizuje aj v Londýne či Berlíne. A aj keď nedávno spoločnosť oznámila odchod z poľského trhu (podobne ako už predtým z toho nášho), zanechala tu výraznú stopu v podobe najvyššej budovy Únie, ktorá sa rozvíja ďalej a pracuje na zaujímavej atrakcii pre návštevníkov.
Najvyššie položená vyhliadková veža
Už čoskoro si budete môcť vychutnať pohľady vyrážajúce dych z novej vyhliadky, ktorá je momentálne v príprave. Highline Warsaw pochádza z dielne spoločnosti Magnicity, ktorá spravuje tri najvyššie poschodia Varso Tower. Na jej 49. poschodí prinesie Highgarden – bar v oblakoch, kde si dokonca návštevníci vychutnajú romantickú večeru pri západe slnka. Na 53. poschodí zas na nich bude čakať panoramatický výhľad na celú Varšavu, ktorý, ako sľubuje, bude ikonický, keďže budova sa nachádza priamo v centre mesta.
Čo je zaujímavé, ponúkne doteraz nevídaný výhľad na Palác kultúry a vedy, ktorý taktiež láka vyhliadkovou plošinou, takže mu môže konkurovať. Highline Warsaw sa však bude môcť pochváliť prívlastkom najvyššie položenej vyhliadkovej plošiny v Európskej únii. Sľubuje otvorenie už počas tohto leta, aj keď presný termín známy nie je.
Európsku Burj Khalifu máme len na skok
Ak si chcete odškrtnúť, že ste videli tento unikát, nie je to vôbec problém. Stačí vyraziť na výlet do Varšavy, ktorá je pre nás dostupná rôznymi spôsobmi. Autom ste tu z Bratislavy alebo z Košíc za asi 6 a pol hodiny, z našej severnej hranice je vzdialená okolo piatich hodín a cestou si môžete urobiť zastávku v Krakove alebo zabehnúť do Katovíc či Lodže. Takže ideálny výlet na predĺžený víkend, alebo pokojne aj na viac dní. V týchto poľských klenotoch sa nudiť nebudete.
Alebo ak chcete ušetriť čas, letecky ste vo Varšave zanedlho. Máte možnosť využiť priame linky z Košíc či z Viedne, s ktorými sa do tejto metropoly dostanete za pár eur a približne za hodinu. Prečo sa oplatí Varšavu navštíviť a čo všetko by ste tu nemali vynechať, sme pre vás zhrnuli v našej reportáži.
