Monika Szabó skončila po zákroku v nemocnici: Až po šiestich dňoch prišla na to, čo sa stalo

Herečka Monika Szabó prehovorila o zdravotných komplikáciách. Po zákroku, ktorý absolvovala už viackrát, skončila v nemocnici a zažila dni plné neistoty. Teraz sa rozhodla otvorene vysvetliť, čo presne sa stalo a prečo o tom chce hovoriť nahlas.
Monikino úprimné priznanie vyvolalo medzi fanúšikmi množstvo reakcií a otvorilo diskusiu o téme, o ktorej sa príliš často nehovorí. Svojím príbehom chce herečka upozorniť najmä na to, aké dôležité je mať dostatok informácií aj o zriedkavých rizikách.
Na Instagrame sa preto hviezda seriálu Sľub rozhodla otvorene prehovoriť o tom, čo stálo za jej nedávnym pobytom v nemocnici. Fanúšikom priblížila zdravotné komplikácie, ktoré sa u nej objavili krátko po zákroku, ktorý už v minulosti absolvovala bez problémov. V príspevku opísala nepríjemné dni plné neistoty, samotnú hospitalizáciu aj moment, keď si spätne uvedomila, čo mohlo byť príčinou jej náhlych ťažkostí.
Zákrok sa skomplikoval
Herečka priznala, že zákrok, ktorý podstúpila, pre ňu nebol žiadnou novinkou. V minulosti ho absolvovala už niekoľkokrát a vždy prebehol bez komplikácií. „Pred pár týždňami som išla na zákrok, ktorý som už v minulosti absolvovala viackrát – botox do podpazušia kvôli hyperhidróze (nadmernému poteniu),“ uviedla Szabó.
Tentoraz sa však situácia vyvinula úplne inak, než očakávala. Niekoľko dní po zákroku začala pociťovať nezvyčajné zdravotné ťažkosti, ktoré ju napokon priviedli až do nemocnice. „O tri dni neskôr sa začali objavovať zvláštne príznaky. Dvojité videnie, slabosť svalov, problémy s rečou a s dýchaním. Nasledovala hospitalizácia a množstvo vyšetrení. Dlhý čas neistoty a strachu,“ opísala herečka.
Zlomový moment prišiel až po niekoľkých dňoch hospitalizácie. „Až na šiesty deň v nemocnici som si spomenula na zákrok, o ktorom som lekárom nepovedala, a ktorý by mohol mať predsa spojitosť s mojím stavom,“ dodala.
