Monika Szabó neverila vlastným ušiam: Psychologička spojila jej stav so „seriálovou smrťou“

Nečakané zdravotné ťažkosti dokážu poriadne zaskočiť aj vtedy, keď ich človek vôbec nečaká.
Herečka Monika Szabó, ktorá momentálne v seriáli Sľub stvárňuje postavu Kamily po boku Kristiána Barana, v podcaste Seriály otvorene prehovorila o svojej hospitalizácii. Opísala nečakanú reakciu lekárov, ktorí si s jej stavom nevedeli rady, a tak k nej prizvali psychologičku, pretože lekári medzi hlavné verzie zaradili konkrétne psychický pôvod jej zdravotných ťažkostí.
Psychika zohrala svoju úlohu
Lekári počas hospitalizácie preverovali všetky možné diagnózy a jednou z nich bol aj duševný stav. Keďže vychádzali z informácií, ktoré mali k dispozícii, prioritne riešili, či nejde o problém „v hlave“. „Tým, že lekári, ktorí pracovali s informáciami, ktoré mali, keď sa riešilo to, že asi hlava, tak mi zavolali psychologičku. A ona mi povedala, že to mohlo byť spôsobené tým, že som prežila vlastnú smrť spolu s Magdou,“ vysvetlila Monika.
Naznačila tak, že psychické vyčerpanie bolo jedným z hlavných faktorov, ktoré lekári pri určovaní diagnózy zvažovali.
