Peklo na dvoch kolesách: Monika Szabó zo Sľubu nenávidí jednu vec, pri natáčaní skoro vrazila do brány

Svet televíznych seriálov prináša hercom nielen slávu a zaujímavé postavy, ale niekedy aj výzvy, s ktorými v súkromnom živote rozhodne nepočítali. Kým diváci vidia na obrazovkách hotový výsledok, v zákulisí sa často odohráva úsmevný, no pre účinkujúcich poriadne stresujúci boj s rekvizitami.
Slovenská herečka Monika Szabó, ktorú diváci poznajú ako Kamilu zo seriálu Sľub, prijala pozvanie do podcastu Seriály. V obľúbenom dobovom seriáli stvárňuje postavu, ktorá púta pozornosť nielen svojou bláznivou povahou, ale aj výrazným štýlovým účesom a energickým vystupovaním. V rozhovore poodhalila zákulisie výroby a priznala, že existuje jedna konkrétna vec, ktorej by sa jej postava mala čo najskôr zbaviť.
Trápne momenty pred kamerou
Herečka s úsmevom priznala, že keby mohla Kamile do budúcnosti niečo zaželať, nebol by to veľký osudový zvrat ani zásadná životná zmena. Oveľa radšej by jej dopriala jednu veľmi praktickú vec, aby sa konečne zbavila svojej Babety. „Nech predá Babetu. Ja ten stroj jednoducho neznášam,“ neskrývala svoje pocity Monika.
Problémom však nie je len samotná jazda, ale technická náročnosť celého procesu, ktorý pred objektívom kamery nepôsobí vôbec tak elegantne, ako by si divák mohol predstavovať.
„Vieš, aké je trápne štartovať na kameru? Musíš sa na nej nakloniť dopredu, lebo je na stojane, takže sa musíš preklopiť na predné koleso, aby si roztočila zadné. Potom to musíš celé roztočiť, naštartovať a držať v otáčkach, aby ti to nezdochlo,“ opísala technickú stránku veci so smiechom.
