Takto by mohla vyzerať Kamila v Sľube: Monika Szabó ukázala parochne, výber fanúšikov je jasný

Niektoré parochne menia len účes, no tie najvýraznejšie dokážu v jedinom okamihu úplne premeniť osobnosť, výraz aj celkový dojem z postavy.
Herečka predstavila niekoľko výrazne odlišných podôb a fanúšikovia sa okamžite pustili do diskusie, ktorá z nich by najlepšie fungovala na obrazovke. Na Instagrame zverejnila fotografie herečka Monika Szabó v rôznych parochniach, ktoré by sa podľa divákov mohli hodiť do seriálu Sľub.
V ňom stvárňuje postavu Kamily, ktorá je dejovo prepojená s Michalom Andrášom, ktorého hrá Kristián Baran. Príspevok rýchlo vyvolal živé reakcie a otvoril debatu o tom, do akej miery dokáže účes formovať charakter postavy aj celkové vyznenie hereckého výkonu.
Premeny, ktoré menia charakter postavy
Herečka predstavila viacero výrazne odlišných vizuálov, pričom každý z nich pôsobil ako samostatná postava s vlastným príbehom. „Niektoré parochne nemenia len vlasy, ale menia celý charakter postavy. Pri každej z nich pôsobíte úplne inak a presvedčivo. Keby ste mali rozhodnúť vy – ktorá Kamila ide do seriálu?“ napísala k svojim fotkám Monika.
V komentároch sa následne objavovalo viacero názorov a postupne sa začali črtať aj najvýraznejší favoriti – najčastejšie sa spomínali štvrtú verziu účesu, ktorý podľa mnohých pôsobil najpresvedčivejšie a herečke pristal najviac.
„Vo variante číslo štyri mi veľmi pripomínate Makepeace zo seriálu Dempsey a Makepeace, má to podobnú energiu aj výraz,“ napísal jeden z komentujúcich, zatiaľ čo ďalší dodal: „Štvrtá možnosť je podľa mňa najvýraznejšia, pôsobíte v nej sebavedomo a prirodzene zároveň.“ Objavili sa však aj iné pohľady: „Osobne by som zvolil tretiu, ale aj aktuálny vzhľad v seriáli je veľmi vydarený a sedí vám.“
