Herečka z Dunaja, k vašim službám priznala šok na začiatku nakrúcania seriálu. Nevedela, ako má zahrať svoju postavu

Na svoju prvú dcéru bola isté obdobie úplne sama, keďže jej muž ostal zavretý na Filipínách. Neskôr prišla radosť a ďalšie materské povinnosti, takže o zábavu mala postarané. Aby toho nebolo málo, do toho všetkého vstúpil nový projekt, ktorý si síce veľmi obľúbila, no možno povedať, že minimálne zo začiatku bol pre ňu výzvou. Keďže dovtedy hrala úplne odlišné postavy, s Dunajom, k vašim službám prišlo zaváhanie, či to vlastne zvládne.

Napriek tomu, že má Monika Szabó len po 30, má za sebou celkom slušnú hereckú prax. Účinkovala v Sestričkách, nasledoval seriál Klamstvo, a tiež Mama na prenájom, z ktorej si ju pamätajú mnohí televízni diváci. Na nedostatok práce si nemohla vôbec sťažovať. „Ku koncu Mamy na prenájom som nastúpila do Dunaja, takže som chvíľočku súbežne točila dva projekty,“ priznala Monika v rozhovore s moderátorkou v markizáckej relácii Na káve s.

Ovládla ju neistota

Ako herečka doplnila, seriál jej prirástol k srdcu. „Aj vďaka ľuďom, ktorí to točia, aj vďaka kolegom…“ prezradila umelkyňa, ktorá hrá Magdu Lepáčkovú, praktickú, milú a skromnú ženu, ktorá má rada deti. Podľa jej slov ide o úplne inú postavu, lebo dovtedy vždy hrala „podivínky“. V Sestričkách si zahrala čudnú Noru, v Klamstve zase prepnutú Lauru a v Mame na prenájom ženu, ktorá prišla do deja s veľmi zvláštnou karmou a zároveň matku, ktorá opustí svoje dieťa.

Preto prišlo prekvapenie v podobe stvárnenia postavy v Dunaji, k vašim službám. „Zrazu totálne čistá duša Magda, vlastne som až takú kladnú postavu ešte nikdy nehrala, lebo mne vždy všade dávajú hrávať čudné ženy alebo mrchy. Takže zo začiatku som ani nevedela, ako to mám hrať. Nechcela som, aby bola patetická, ale zase ani príliš romantická,“ uviedla Monika. Nakoniec však nebolo aj tak spočiatku isté, čo je vlastne tá Magda zač a čo od nej očakávať. „Takže si myslím, že tá moja herecká neistota celkom zahrala,“ dodala, ako jej to padlo vhod.

