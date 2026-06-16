Shakira prehovorila o osudovom prepojení s futbalom. Majstrovstvá sveta jej zmenili život

Foto: Profimedia, Instagram (shakira)

Frederika Lyžičiar
S majstrovstvami sveta vo futbale má silné puto.

Majstrovstvá sveta vo futbale majú v Shakirinom živote výnimočné miesto. Speváčka sa k nim vracia už roky a sama priznáva, že futbal výrazne ovplyvnil jej kariéru, súkromie aj materstvo.

Speváčka Shakira patrí už roky k najvýraznejším hudobným tváram majstrovstiev sveta vo futbale. V rozhovore pre magazín People prezradila, že jej spojenie s týmto športom nie je iba pracovné. Futbal sa jej zapísal aj do súkromia, keďže práve počas šampionátu v roku 2010 stretla svojho už bývalého manžela Gerarda Piquého a otca svojich dvoch synov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Shakira (@shakira)

Osudové spojenie

Shakira má za sebou množstvo veľkých vystúpení, no tie spojené s majstrovstvami sveta vo futbale majú v jej kariére špeciálne miesto. Prvý výrazný moment prišiel v roku 2006, keď na svetovom šampionáte vystúpila po boku Wyclefa Jeana s hitom Hips Don’t Lie.

O štyri roky neskôr sa jej meno spojilo s piesňou, ktorú si dodnes mnohí automaticky vybavia pri spomienke na futbalové majstrovstvá. „Je šialené, že mám s futbalom také spojenie, ktoré sa zdá byť nerozbitné,“ povedala Shakira.

Shakira s jej exmanželom Gerardom Piquém
Foto: Profimedia

Konkrétne skladba Waka Waka (This Time for Africa), ktorú predstavila počas majstrovstiev sveta v roku 2010, sa stala jedným z najznámejších hudobných symbolov turnaja. Pre speváčku však nešlo iba o ďalší úspešný singel. Táto pieseň ju priviedla na miesto, kde sa jej život zmenil aj v súkromí.

Pieseň Waka Waka jej zmenila život

Rok 2010 sa pre Shakiru nespája iba s obrovským úspechom piesne Waka Waka. Počas šampionátu sa jej život prepojil aj s Gerardom Piquém, vtedajším hráčom španielskej reprezentácie. Ich vzťah neskôr priniesol speváčke to, čo sama označuje za najväčšie šťastie – synov Milana a Sashu.

„Moja história s futbalom siaha do roku 2006, keď som vystupovala na majstrovstvách sveta s Wyclefom a spievala som Hips Don’t Lie. Potom prišiel rok 2010, keď som stretla otca svojich detí, ktorý na tých majstrovstvách sveta hral,“ povedala speváčka.

Skladba Waka Waka má v jej rodine dodnes osobitné miesto. Shakira dokonca prezradila, že svojich synov volá milou prezývkou, ktorá odkazuje na tento hit. „Preto svoje deti volám Waka deti. Myslím si, že sa narodili vďaka tej piesni,“ priznala.

Speváčka v rozhovore dodala, že skladba ju priviedla na majstrovstvá sveta a tie mali následne veľký vplyv na jej život. Najväčším darom sú pre ňu práve synovia, ktorých označila za to najlepšie, čo sa jej kedy stalo.

Fanúšikovia odhalili jej tehotenstvo

Výraznú spomienku má Shakira aj na majstrovstvá sveta v roku 2014, ktoré sa konali v Brazílii. Na pódiu vtedy vystúpila so skladbou La La La (Brazil 2014) spolu s Carlinhosom Brownom. Veľká šou však nebola jediným dôvodom, prečo sa o nej fanúšikovia rozprávali.

V tom čase totiž čakala mladšieho syna Sashu. Tehotenstvo bolo ešte len v začiatkoch, no jej fanúšikovia si podľa nej všimli drobné zmeny skôr, než by sama čakala. „V roku 2014 som bola tehotná so Sashom, mojím mladším synom, a moji fanúšikovia ma videli vystupovať a hovorili si: Shakira je tehotná,“ zaspomínala si so smiechom.

Ako dodala, v tom čase bola približne v prvom, maximálne v druhom mesiaci tehotenstva. Fanúšikovia ju však poznali tak dobre, že im neušli ani malé detaily. Každý svetový šampionát sa tak v jej živote nespája iba s hudbou, ale aj s osobnými míľnikmi.

Shakira so synom
Foto: Profimedia

Shakira vystúpi s veľkými hviezdami

Tohtoročné majstrovstvá sveta budú pre Shakiru ďalšou významnou kapitolou. Speváčka sa už objavila na pódiu po boku Burna Boya počas otváracieho zápasu, kde zaznela oficiálna skladba turnaja Dai Dai. Názov piesne v taliančine znamená „poďme, poďme“.

Najväčšia pozornosť sa však sústredí na finále, ktoré sa uskutoční 18. júla na MetLife Stadium v East Rutherforde v štáte New Jersey. Počas večera sa má Shakira zapísať do histórie ako jedna z hlavných hviezd vôbec prvej polčasovej šou majstrovstiev sveta.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Shakira (@shakira)

Na pódiu sa má predstaviť spolu s Madonnou a skupinou BTS. „Každé majstrovstvá sveta sú niečím naozaj magickým,“ povedala speváčka. Verí, že tento ročník môže mať väčší význam ako samotný šport.

Svet je dnes napätý a futbal môže ľudí aspoň na chvíľu spojiť. Majstrovstvá sveta pre ňu nie sú iba o veľkých pódiách či sláve. Majú v jej príbehu také silné miesto, že to nevníma ako náhodu, ale ako osud.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Leona Šenková sa stala dvojnásobnou mamou. Po náročnejšej ceste privítala druhé dieťatko

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac