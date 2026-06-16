Shakira prehovorila o osudovom prepojení s futbalom. Majstrovstvá sveta jej zmenili život

Majstrovstvá sveta vo futbale majú v Shakirinom živote výnimočné miesto. Speváčka sa k nim vracia už roky a sama priznáva, že futbal výrazne ovplyvnil jej kariéru, súkromie aj materstvo.
Speváčka Shakira patrí už roky k najvýraznejším hudobným tváram majstrovstiev sveta vo futbale. V rozhovore pre magazín People prezradila, že jej spojenie s týmto športom nie je iba pracovné. Futbal sa jej zapísal aj do súkromia, keďže práve počas šampionátu v roku 2010 stretla svojho už bývalého manžela Gerarda Piquého a otca svojich dvoch synov.
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Osudové spojenie
Shakira má za sebou množstvo veľkých vystúpení, no tie spojené s majstrovstvami sveta vo futbale majú v jej kariére špeciálne miesto. Prvý výrazný moment prišiel v roku 2006, keď na svetovom šampionáte vystúpila po boku Wyclefa Jeana s hitom Hips Don’t Lie.
O štyri roky neskôr sa jej meno spojilo s piesňou, ktorú si dodnes mnohí automaticky vybavia pri spomienke na futbalové majstrovstvá. „Je šialené, že mám s futbalom také spojenie, ktoré sa zdá byť nerozbitné,“ povedala Shakira.
Konkrétne skladba Waka Waka (This Time for Africa), ktorú predstavila počas majstrovstiev sveta v roku 2010, sa stala jedným z najznámejších hudobných symbolov turnaja. Pre speváčku však nešlo iba o ďalší úspešný singel. Táto pieseň ju priviedla na miesto, kde sa jej život zmenil aj v súkromí.
Pieseň Waka Waka jej zmenila život
Rok 2010 sa pre Shakiru nespája iba s obrovským úspechom piesne Waka Waka. Počas šampionátu sa jej život prepojil aj s Gerardom Piquém, vtedajším hráčom španielskej reprezentácie. Ich vzťah neskôr priniesol speváčke to, čo sama označuje za najväčšie šťastie – synov Milana a Sashu.
„Moja história s futbalom siaha do roku 2006, keď som vystupovala na majstrovstvách sveta s Wyclefom a spievala som Hips Don’t Lie. Potom prišiel rok 2010, keď som stretla otca svojich detí, ktorý na tých majstrovstvách sveta hral,“ povedala speváčka.
Skladba Waka Waka má v jej rodine dodnes osobitné miesto. Shakira dokonca prezradila, že svojich synov volá milou prezývkou, ktorá odkazuje na tento hit. „Preto svoje deti volám Waka deti. Myslím si, že sa narodili vďaka tej piesni,“ priznala.
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Speváčka v rozhovore dodala, že skladba ju priviedla na majstrovstvá sveta a tie mali následne veľký vplyv na jej život. Najväčším darom sú pre ňu práve synovia, ktorých označila za to najlepšie, čo sa jej kedy stalo.
Fanúšikovia odhalili jej tehotenstvo
Výraznú spomienku má Shakira aj na majstrovstvá sveta v roku 2014, ktoré sa konali v Brazílii. Na pódiu vtedy vystúpila so skladbou La La La (Brazil 2014) spolu s Carlinhosom Brownom. Veľká šou však nebola jediným dôvodom, prečo sa o nej fanúšikovia rozprávali.
V tom čase totiž čakala mladšieho syna Sashu. Tehotenstvo bolo ešte len v začiatkoch, no jej fanúšikovia si podľa nej všimli drobné zmeny skôr, než by sama čakala. „V roku 2014 som bola tehotná so Sashom, mojím mladším synom, a moji fanúšikovia ma videli vystupovať a hovorili si: Shakira je tehotná,“ zaspomínala si so smiechom.
Ako dodala, v tom čase bola približne v prvom, maximálne v druhom mesiaci tehotenstva. Fanúšikovia ju však poznali tak dobre, že im neušli ani malé detaily. Každý svetový šampionát sa tak v jej živote nespája iba s hudbou, ale aj s osobnými míľnikmi.
Shakira vystúpi s veľkými hviezdami
Tohtoročné majstrovstvá sveta budú pre Shakiru ďalšou významnou kapitolou. Speváčka sa už objavila na pódiu po boku Burna Boya počas otváracieho zápasu, kde zaznela oficiálna skladba turnaja Dai Dai. Názov piesne v taliančine znamená „poďme, poďme“.
Najväčšia pozornosť sa však sústredí na finále, ktoré sa uskutoční 18. júla na MetLife Stadium v East Rutherforde v štáte New Jersey. Počas večera sa má Shakira zapísať do histórie ako jedna z hlavných hviezd vôbec prvej polčasovej šou majstrovstiev sveta.
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Na pódiu sa má predstaviť spolu s Madonnou a skupinou BTS. „Každé majstrovstvá sveta sú niečím naozaj magickým,“ povedala speváčka. Verí, že tento ročník môže mať väčší význam ako samotný šport.
Svet je dnes napätý a futbal môže ľudí aspoň na chvíľu spojiť. Majstrovstvá sveta pre ňu nie sú iba o veľkých pódiách či sláve. Majú v jej príbehu také silné miesto, že to nevníma ako náhodu, ale ako osud.
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