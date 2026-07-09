Zomrela legendárna speváčka Bonnie Tyler: Jej hity poznal celý svet, mala 75 rokov

Roland Brožkovič
TASR
Speváčka nečakane zomrela v portugalskej nemocnici

Legendárna waleská speváčka Bonnie Tyler nečakane zomrela v portugalskej nemocnici vo veku 75 rokov, oznámila vo štvrtok jej rodina. TASR o tom informuje na základe správ televízií BBC a Sky News.

„Bonnie včera večer nečakane zomrela v nemocnici v Portugalsku na následky choroby, na ktorú sa liečila. Čoskoro vydáme ďalšie vyhlásenie, ale zatiaľ vás žiadame o zachovanie súkromia, aby sme sa mohli s touto tragédiou vysporiadať,“ uviedla vo vyhlásení jej rodina.

Mala byť v poriadku

Speváčku v máji previezli do nemocnice v portugalskom meste Faro na urgentú operáciu čriev. Neskôr jej rodina informovala, že operácia bola úspešná a Tyler sa zotavuje. Lekári si vraj boli istí, že bude v poriadku, hoci pokrok bol pomalý. Sedemdesiatpäťročná rodáčka z Walesu, vlastným menom Gaynor Hopkinsová, sa preslávila v 70. a 80. rokoch minulého storočia megahitmi It’s a Heartache, Holding Out ​for a Hero alebo Total Eclipse of the Heart.

Speváčka kvôli zdravotným ťažkostiam prerušila letné turné, v rámci ktorého mala vystúpiť aj v českej obci Třebívlice a v maďarskom Segedíne.

Správu aktualizujeme.

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