Ľudia sa vracajú k Mesiacu, neboli tam 50 rokov: Tieto osobné veci si so sebou vezmú astronauti do vesmíru

Po viac ako polstoročí sa ľudia opäť priblížia k Mesiacu. Štvorica astronautov sa v rámci misie Artemis II vydá na historickú cestu, ktorá môže rozhodnúť o budúcnosti ľudstva vo vesmíre a pripraviť pôdu pre ďalšie výpravy.
Ako uvádza portál BBC, pôjde o prvý let s ľudskou posádkou okolo Mesiaca od 70. rokov minulého storočia. Na palube budú traja americkí astronauti a jeden Kanaďan, pričom nejde len o špičkových odborníkov, ale aj o ľudí s výraznými osobnými príbehmi. Práve tie ukazujú, že za historickou misiou stoja aj obyčajné ľudské obavy, rodinné väzby a rozhodnutia.
Veliteľ, ktorý čelí riziku aj ako otec
Veliteľom misie bude Reid Wiseman, skúsený astronaut a bývalý testovací pilot, ktorý už strávil šesť mesiacov na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Jeho život však výrazne poznačila osobná strata, keď v roku 2020 prišiel o manželku.
Odvtedy vychováva svoje dve dcéry sám a otvorene s nimi hovorí aj o rizikách, ktoré jeho práca prináša. „Nikdy neviete, čo prinesie ďalší deň,“ vysvetľuje. Svojim deťom dokonca ukázal, kde nájdu dôležité dokumenty pre prípad, že by sa z misie nevrátil.
Sám priznáva, že práve rodičovstvo je jeho najväčšou výzvou, ale zároveň aj najdôležitejšou životnou úlohou. Aj preto vníma misiu nielen ako profesionálnu príležitosť, ale aj ako osobnú skúšku odvahy.
Žena, ktorá posúva hranice možností
Významnou členkou posádky je Christina Koch, ktorá sa zapísala do histórie rekordným pobytom vo vesmíre. Na obežnej dráhe strávila 328 dní a absolvovala aj prvý ženský výstup do otvoreného vesmíru. Teraz sa stane prvou ženou, ktorá sa vydá k Mesiacu. Jej príbeh sa začal už v detstve, keď ju fascinovala fotografia Zeme vychádzajúcej nad mesačným horizontom.
„To, že tú snímku urobil človek, jej dalo úplne iný význam,“ spomína. Aj doma je misia častou témou rozhovorov. Jej manžel sa zaujíma o každý detail – od najväčších míľnikov až po najrizikovejšie momenty. Koch zároveň priznáva, že tentoraz nebude môcť byť s rodinou v takom kontakte ako počas pobytu na vesmírnej stanici.
Kanaďan, ktorý môže prepísať dejiny
Jeremy Hansen sa môže stať prvým neamerickým astronautom, ktorý sa dostane k Mesiacu. Hoci zatiaľ nemá skúsenosť s letom do vesmíru, patrí medzi kľúčových odborníkov v oblasti výcviku astronautov. Svoje deti sa snaží pripraviť na to, čo ich čaká. Počas sledovania štartu im vysvetľoval, že raketa môže znieť a vyzerať dramaticky, no nejde o nič neobvyklé.
Rovnako ich upozornil, že komunikácia počas misie môže obsahovať technické diskusie o rizikách, ktoré znejú vážnejšie, než v skutočnosti sú. Pre Hansena je táto misia aj symbolom medzinárodnej spolupráce. Zdôrazňuje, že vesmír už dávno nie je len záležitosťou jednej krajiny, ale spoločným projektom ľudstva.
Pilot, ktorý študuje minulosť, aby pripravil budúcnosť
Pilotom bude Victor Glover, skúsený astronaut a bývalý vojenský pilot, ktorý už absolvoval misiu vo vesmíre. Ak bude Artemis II úspešná, stane sa prvým černošským astronautom, ktorý sa dostane k Mesiacu. Pri prípravách sa vracia k historickým materiálom zo 60. rokov.
Študuje dokumenty z programov Gemini a Apollo, aby lepšie pochopil rozhodnutia, ktoré robili jeho predchodcovia. „Objavovanie je súčasťou toho, kým sme,“ hovorí. Podľa neho je túžba posúvať hranice jednou zo základných vlastností ľudstva.
Čo si astronauti vezmú so sebou na historickú misiu
Aj keď ide o technologicky mimoriadne náročnú výpravu, astronauti si so sebou môžu vziať aj malé osobné predmety, ktoré im budú pripomínať domov a blízkych, ktorých na istý čas opúšťajú. Reid Wiseman si zvolil jednoduchý zápisník, do ktorého si chce zapisovať svoje myšlienky počas letu. Vníma ho ako spôsob, ako zachytiť jedinečné momenty, ktoré sa už nemusia nikdy zopakovať.
Christina Koch si vezme ručne písané odkazy od svojich blízkych. Opisuje ich ako hmatateľné spojenie s rodinou, ktoré jej pomôže zvládnuť odlúčenie. Jeremy Hansen plánuje zobrať štyri prívesky v tvare Mesiaca pre svoju manželku a deti. Okrem toho si so sebou vezme aj typické kanadské produkty, javorový sirup a javorové sušienky. Victor Glover si vezme Bibliu, obrúčky a rodinné predmety. Súčasťou jeho výbavy bude aj zbierka inšpiratívnych citátov, ktoré majú preňho osobitný význam.
Misia, ktorá má pripraviť cestu na Mars
Artemis II bude druhým letom vesmírnej lode Orion a prvým, ktorý ponesie ľudskú posádku. Jej hlavnou úlohou je otestovať všetky kľúčové systémy a postupy pred budúcimi misiami, ktoré by mali zahŕňať aj pristátie na Mesiaci. Táto výprava však smeruje ešte ďalej. Je súčasťou dlhodobého plánu, ktorý počíta aj s vyslaním ľudí na Mars.
Práve preto sa na ňu pozerá ako na jeden z najdôležitejších krokov modernej vesmírnej éry. Posádka si uvedomuje, že nejde len o ich vlastný úspech. Ich spoločné posolstvo vystihuje význam celej misie: „Sme pripravení. Ideme. Na Mesiac. Pre celé ľudstvo.“
