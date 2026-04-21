Hlavu hore: Nočná obloha ponúkne výnimočné divadlo padajúcich hviezd, tento deň bude jedinečný

Foto: Phillip Chee, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Vesmír
Obloha ponúkne jarné predstavenie.

Na hviezdnej oblohe bude v stredu (22. 4.) možné pozorovať maximum meteorického roja Lyridy. Podmienky na pozorovanie budú tento rok pomerne priaznivé, voľným okom bude možné pozorovať približne 15 padajúcich hviezd za hodinu.

TASR o tom za Slovenský zväz astronómov informoval Pavol Rapavý. Prvé mesiace kalendárneho roka astronómovia nazývajú Veľkou jarnou dierou, od januárových Kvadrantíd sú totiž Lyridy prvým jarným meteorickým rojom. Aktívne sú od 14. do 30. apríla, ich maximum, keď Zem prechádza centrom prúdu meteoroidov, nastane v stredu pred 22.00 h.

Najlepšie podmienky budú po polnoci

„Pozorovacie podmienky sú v tomto roku vcelku priaznivé, Mesiac v prvej štvrti bude oblohu presvetľovať len v prvej polovici noci. Najviac meteorov však uvidíme až po polnoci, keď Mesiac zapadne, a radiant, miesto odkiaľ meteory zdanlivo vylietavajú, je vysoko nad obzorom,“ skonštatoval Rapavý s tým, že na pozorovanie je ideálne vybrať si miesto dostatočne vzdialené od svetelného znečistenia.

Ilustračná foto: Unsplash

Lyridy sú pomenované po súhvezdí Lýra a sú najdlhšie pozorovateľným meteorickým rojom. Prvá zmienka o ich pozorovaní pochádza z čínskej literatúry z roku 687 pred naším letopočtom. „Niekedy prekvapia aj vyššími frekvenciami, naposledy v roku 1982, keď bolo krátkodobo pozorovateľných vyše 90 meteorov za hodinu,“ dodal Rapavý.

Vývojovo Lyridy súvisia s dlhoperiodickou kométou C/1861 G1 (Thatcher) objavenou v roku 1851, ktorá má obežnú dobu okolo 422 rokov. Prachové častice uvoľnené z jadra kométy sa stretávajú so Zemou rýchlosťou 49 kilometrov za sekundu, kde v jej atmosfére zanikajú.

