Hlavu hore: Na oblohe sa odohrá výnimočný úkaz, máte len pár dní na jeho pozorovanie

Na nočnej oblohe sa v týchto dňoch odohráva zaujímavý úkaz, ktorý môže byť viditeľný aj bez špeciálnej techniky. Kométa C/2025 R3 (PanSTARRS) sa postupne zjasňuje a v polovici apríla by ju za priaznivých podmienok mohli spozorovať aj ľudia bez ďalekohľadu.
Informácie priniesli odborníci z Fyzikálneho ústavu v Opave, podľa ktorých bude kométa z nášho územia pozorovateľná približne do 21. apríla. Každým dňom pritom naberá na jasnosti, čo zvyšuje šance na jej pozorovanie.
Spočiatku bola extrémne slabá
Kométu objavili 8. septembra 2025 na Havaji v rámci projektu Pan-STARRS. V čase objavu bola takmer neviditeľná, jej jasnosť bola asi 400 000-krát nižšia než hranica viditeľnosti voľným okom. V priebehu mesiacov sa však postupne zjasňovala. Od polovice marca 2026 ju už bolo možné sledovať pomocou menších astronomických prístrojov a jej viditeľnosť sa naďalej zlepšuje.
Podľa vedcov ide o tzv. dlhoperiodickú kométu, ktorá pochádza z Oortovho oblaku na okraji Slnečnej sústavy. Takéto objekty sa k Slnku dostávajú len výnimočne a po prelete sa často už nikdy nevrátia. Kométa prejde najbližšie k Slnku 19. apríla 2026, keď sa dostane približne na polovicu vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. K Zemi sa najviac priblíži 26. apríla, no v tom čase ju nebude možné sledovať, keďže bude na dennej oblohe príliš blízko Slnka.
Najlepší čas na pozorovanie je pred svitaním
Na sledovanie kométy majú pozorovatelia len obmedzené obdobie. Viditeľná bude približne do 21. apríla a najlepšie podmienky nastávajú v ranných hodinách. Ideálne je vyraziť von okolo 4:30, keď sa kométa nachádza nízko nad východoseverovýchodným obzorom v súhvezdí Pegas. S každým ďalším dňom bude síce jasnejšia, no zároveň bude klesať nižšie k obzoru a jej pozorovanie bude náročnejšie. Skúsenejší pozorovatelia by ju mohli po 10. apríli zazrieť aj voľným okom, no odporúča sa použiť aspoň binokulár. Ten pomôže lepšie rozlíšiť jej jadro aj jemný chvost.
Ak sa rozhodnete kométu fotografovať, dôležité je nájsť si miesto s tmavou oblohou mimo mestského osvetlenia. Potrebovať budete statív a zariadenie, ktoré umožňuje dlhšiu expozíciu. Kométu je možné zachytiť aj pomocou kvalitnejších smartfónov, no výsledok bude skôr základný. Detailné snímky vznikajú najmä pomocou teleskopov a špecializovanej techniky.
Jej chvost sa neustále mení
Zaujímavosťou je aj správanie chvosta kométy. Ten je zatiaľ pomerne slabý a viditeľný najmä na fotografiách, no jeho tvar sa neustále mení. Dôvodom je silný slnečný vietor, ktorý ovplyvňuje častice v chvoste.
Na záberoch tak možno vidieť rôzne zvlnenia, prúdy či prerušované štruktúry, ktoré pripomínajú dym unášaný vetrom. Ak chcete tento úkaz vidieť na vlastné oči, oplatí sa konať rýchlo.
