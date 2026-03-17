Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny

Roland Brožkovič
Ľudia si nakúpia už aj na Veľkonočný pondelok.

Slovensko v posledných mesiacoch žije konsolidáciou a vláda si pre ľudí pripravila viaceré zmeny, pomocou ktorých chce naplniť štátnu pokladnicu. Jednou z nich je aj zrušenie zákazu predaja počas väčšiny štátnych sviatkov. Zmena sa dotkne aj najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci.

Slováci boli pritom dlhé roky zvyknutí, že na Veľkonočný pondelok boli všetky obchody zatvorené a nákup potravín či iné záležitosti si museli vybaviť v iný deň, v sobotu, keďže aj počas Veľkonočnej nedele boli obchody vždy prázdne. Teraz je však všetko inak a Ficova vláda púšťa ľudí späť do predajní.

Zákaz predaja sa po novom týka len 1. januára (Nový rok a vznik SR), Veľkého piatkaVeľkonočnej nedele a tiež troch vianočných dní, a teda 24. decembra (po 12. hodine), 25. a 26. decembra . Vypadáva napríklad 6. január, spomínaný 1. november či dokonca aj Veľkonočný pondelok.

Jednotlivé reťazce

Obchodný reťazec Lidl nám v odpovedi potvrdil, že prevádzky bude mať na Veľkonočný pondelok otvorené, avšak nie v tradičných otváracích hodinách. Ľudia si v nich budú môcť nakúpiť od 9:00 do 18:00. V piatok aj v nedeľu bude zatvorené.

„Otváracia doba sa líši pre predajne: Bratislava – Trenčianska, Nivy centrum, OC Danubia a Vajnorská, Nitra Dolnočermánska, Senec, Ružomberok, Nová Dubnica, Ilava, Košice – Hlavná, Moldavská, Staničné, Trenčín – Laugaricio,“ doplnila pre interez hovorkyňa Adriana Maštalircová. Otváracie časy pre konkrétne predajne nájdu zákazníci na webe. Na Bielu sobotu bude otvorené od 6:30 do 21:00.

Veľmi podobné to bude mať aj Kaufland. Hovorkyňa Nikoleta Lörincová pre interez potvrdila, že v deň šibačky budú ich predajne otvorené od 10:00 do 18:00. V piatok a v nedeľu bude zatvorené a ostatné dni v Kauflande nakúpite od 6:30 do 21:30. Výnimkou budú predajne v nákupných centrách Bratislava Avion a Bratislava Danubia. „Otváracia doba pre jednotlivé predajne je dostupná aj na našej webstránke kaufland.sk,“ dodala Lörincová.

O niečo komplikovanejšie to ale už bude mať Billa. Vo štvrtok aj v sobotu budú predajne štandardne otvorené a v piatok a v nedeľu zas zatvorené. Reťazec však bude mať na Veľkonočný pondelok niekoľko predajní zatvorených, konkrétne sú to tieto pobočky:

  • Partizánske, Nám. SNP 1
  • Banská Bystrica, Robotnícka 2
  • Zvolen, Námestie SNP 2497
  • Lučenec, SAD – Ulica mieru 5705

Billa predajne podľa štandardných otváracích hodín:

  • Bratislava, Eurovea – Pribinova 8
  • Nitra, Akademická 1651/1A
  • Martin, Galéria – Nám. SNP 2

„Ostatné predajne budú otvorené ako v nedeľu,“ doplnil hovorca Marek Kravjar. „Supermarkety BILLA aj tento rok prispôsobujú otváracie hodiny potrebám svojich zákazníkov. Kvalitné potraviny za výhodné ceny nakúpite už v 187 predajniach po celej krajine,“ dodal.

Interez oslovil aj reťazce Tesco, Coop Jednota a Biedronka. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.

Posledný väčší protest proti vládnym zmenám v kalendári sa konal 17. novembra 2025, keď boli nielenže otvorené obchody, ale jeden z najvýznamnejších sviatkov v histórii Slovenska vláda zmenila na bežný pracovný deň. Aj napriek tomu voľno 17. novembra ohlásilo viac ako tristo firiem, škôl a organizácií.

Tvorcovia portálu podporujemnovember.sk sa vtedy rozhodli zverejniť zoznam firiem, organizácií a škôl, ktoré napriek zmenám, ktoré vymyslela Ficova vláda, udeľujú zamestnancom a študentom voľno. Iba prednedávnom boli pritom počas dní, ako je 17. november či Veľkonočný pondelok, otvorené len čerpacie stanice, predajne obsluhované majiteľom, niektoré služby (pohotovostné lekárne) a predajne kvetov.

Brusel zasiahne pri ropovode Družba: EÚ pomôže obnoviť dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska

