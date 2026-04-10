Poletia omnoho rýchlejšie ako zvuk a musia vydržať až 3000 °C: Misia Artemis 2 vstupuje do najrizikovejšej fázy

Foto: SITA/NASA, TASR/NASA

Nina Malovcová
TASR
Vesmír
Návrat z Mesiaca patrí medzi najrizikovejšie fázy misie.

Návrat kozmickej lode Orion do atmosféry a pristátie patrí medzi najkritickejšie fázy celej misie Artemis 2. Pre TASR to skonštatoval predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakub Kapuš v súvislosti s návratom lode späť k Zemi po oblete Mesiaca.

Pristáť by mala v piatok pacifického času (v noci z piatka na sobotu SELČ) v Tichom oceáne. „Krátko po oddelení servisného modulu vstúpi loď do atmosféry Zeme rýchlosťou takmer 40 000 kilometrov za hodinu a začne brzdiť, čím vznikne veľké teplo. Ochranný štít musí odolať teplotám až takmer 3000 stupňov Celzia,“ priblížil Kapuš.

Pristátie na vode je zámerné riešenie

Podotkol, že pri predošlej misii Artemis I sa práve ukázali niektoré problémy a nedostatky tepelného štítu a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) preto prijal úpravy pre Artemis II vrátane zmien návratovej trajektórie. „Následne sa otvoria padáky, ktoré loď spomalia na bezpečnú rýchlosť pred dosadnutím na hladinu Tichého oceánu,“ doplnil.

Ako uviedol, kozmická loď Orion je navrhnutá na pristátie do oceánu a aj návratové lode programu Apollo pristávali rovnako do vody. „Pristátie na vode je vhodný spôsob dosadnutia, pretože voda tlmí záverečný náraz. Americká NASA a námorníctvo majú na mieste svoje lode, potápačov a záchranné tímy, ktoré dokážu posádku rýchlo a bezpečne vyzdvihnúť,“ vysvetlil.

artemis ii
Foto: reprofoto, X.com (@NASA)

Kapuš zároveň potvrdil, že cieľom misie Artemis II je všetko potrebné perfektne otestovať, aby mohli ľudia jedného dňa bezpečne pristáť na Mesiaci. Ide podľa neho o úplne nové technológie a každá z miliónov súčiastok musí fungovať spoľahlivo. Počas misie Artemis II inžinieri a vedci v NASA sledujú technický stav kozmickej lode aj všetkých podporných systémov a posádka na palube vykonáva rôzne kontroly a experimenty.

Zdravie posádky sledujú lekári

Lekári zároveň podľa Kapuša pravidelne sledujú stav jednotlivých členov posádky. Všetky tieto poznatky budú podľa neho využité k tomu, aby ďalšie lety, ktoré už budú mať cieľ pristáť na povrchu Mesiaca, mohli prebehnúť hladko a bez vážnejších problémov.

Aby mohla posádka pristáť na Mesiaci potrebuje pristávací modul a ten ešte v súčasnosti neexistuje. „NASA jeho vývojom poverila dve komerčné spoločnosti – SpaceX a Blue Origin. A tieto moduly sú ešte stále vo vývoji. NASA preto zaradila na rok 2027 misiu Artemis III,“ spomenul Kapuš s tým, že pôjde o prvý ostrý test pristávacieho modulu pre program Artemis v kozme. Avšak zatiaľ len na nízkej orbite Zeme.

„Uvidíme, ktorá z týchto dvoch firiem bude úspešnejšia a podarí sa jej pripraviť raketu a pristávací modul ako prvej. Návrat astronautov na povrch Mesiaca je momentálne plánovaný až pre misiu Artemis IV na začiatku roka 2028,“ dodal predseda SOSA.

Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
