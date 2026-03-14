Podľa odborníkov by ste do lietadla nikdy nemali nosiť ponožky určitej farby. Ide o vašu bezpečnosť

Chystáte sa tento rok na dovolenku lietadlom? Poradíme vám, čo by ste si mali obliecť na palubu a čo radšej nechať doma, z hľadiska bezpečnosti.
Nedávno sme vás informovali, aký typ oblečenia by ste si nikdy nemali obliekať do lietadla, pretože tým riskujete život. Tentoraz vám prezradíme, aké ponožky zvoliť.
Kris Major pracoval ako palubný sprievodca pre leteckú spoločnosť British Airways dlhých 17 rokov. Teraz prezradil, ponožky akej farby by ste do lietadla nikdy nemali nosiť, píše web Metro.
Čierne ponožky nechajte doma
Ak si v lietadle zvyknete vyzuť topánky, tak by ste podľa odborníka nemali mať obuté ponožky čiernej farby, údajne predstavujú „riziko“. Pretože počas nočného letu je osvetlenie kabíny slabé a ponožky tak splývajú s tieňmi.
„Problém začína, keď sa cestujúci natiahnu a nechajú si nohy vystreté do uličky. V takýchto podmienkach si posádka nemusí všimnúť vaše nohy až do poslednej sekundy,“ uviedol bývalý palubný sprievodca Kris Major.
Z toho dôvodu sa personál o vaše nohy môže potknúť, čo naruší pokoj v lietadle a vytrhne spiacich cestujúcich zo spánku. Navyše letušky a stevardi sa zvyčajne v úzkej uličke pohybujú rýchlo a často majú v rukách horúce nápoje. Môže sa však stať aj to, že vám po nohách prejdú vozíkom s jedlom a nápojmi.
Kompresné ponožky môžu byť vhodnou voľbou
Web Metro zároveň pripomenul, že ľudia majú v čoraz väčšej obľube do lietadla nosiť kompresné ponožky, ktoré siahajú tesne pod koleno a vyvíjajú tlak na členok, aby pomohli prekrveniu, čím zabraňujú hlbokej žilovej trombóze, ktorá hrozí, keď je človek dlhšie nehybný, teda dlho sedí. Čím dlhší je let, tým väčšie je riziko, pričom najväčšie riziko predstavuje osem až desať hodín alebo dlhšie.
