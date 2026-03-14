Podľa odborníkov by ste do lietadla nikdy nemali nosiť ponožky určitej farby. Ide o vašu bezpečnosť

Klaudia Oselská
Akej farby nosíte ponožky do lietadla?

Chystáte sa tento rok na dovolenku lietadlom? Poradíme vám, čo by ste si mali obliecť na palubu a čo radšej nechať doma, z hľadiska bezpečnosti.

Nedávno sme vás informovali, aký typ oblečenia by ste si nikdy nemali obliekať do lietadla, pretože tým riskujete život. Tentoraz vám prezradíme, aké ponožky zvoliť.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
2.
Európske Maldivy sú aj lacné. Miesta, kam sa oplatí ísť tento rok na dovolenku, aby ste boli v bezpečí
3.
Do Gdanska z Popradu cez leto nepoletíte: Prerušia spojenie, Poľsko nemá taký záujem s nami spolupracovať
Zobraziť všetky články (62)

Kris Major pracoval ako palubný sprievodca pre leteckú spoločnosť British Airways dlhých 17 rokov. Teraz prezradil, ponožky akej farby by ste do lietadla nikdy nemali nosiť, píše web Metro.

Čierne ponožky nechajte doma

Ak si v lietadle zvyknete vyzuť topánky, tak by ste podľa odborníka nemali mať obuté ponožky čiernej farby, údajne predstavujú „riziko“. Pretože počas nočného letu je osvetlenie kabíny slabé a ponožky tak splývajú s tieňmi.

„Problém začína, keď sa cestujúci natiahnu a nechajú si nohy vystreté do uličky. V takýchto podmienkach si posádka nemusí všimnúť vaše nohy až do poslednej sekundy,“ uviedol bývalý palubný sprievodca Kris Major.

Z toho dôvodu sa personál o vaše nohy môže potknúť, čo naruší pokoj v lietadle a vytrhne spiacich cestujúcich zo spánku. Navyše letušky a stevardi sa zvyčajne v úzkej uličke pohybujú rýchlo a často majú v rukách horúce nápoje. Môže sa však stať aj to, že vám po nohách prejdú vozíkom s jedlom a nápojmi.

Kompresné ponožky môžu byť vhodnou voľbou

Web Metro zároveň pripomenul, že ľudia majú v čoraz väčšej obľube do lietadla nosiť kompresné ponožky, ktoré siahajú tesne pod koleno a vyvíjajú tlak na členok, aby pomohli prekrveniu, čím zabraňujú hlbokej žilovej trombóze, ktorá hrozí, keď je človek dlhšie nehybný, teda dlho sedí. Čím dlhší je let, tým väčšie je riziko, pričom najväčšie riziko predstavuje osem až desať hodín alebo dlhšie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európske Maldivy sú aj lacné. Miesta, kam sa oplatí ísť tento rok na dovolenku, aby…

Odporúčané články
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu

