Na okraji mesta vyrastie obrovský obchodný dom a sklad. Do Bratislavy mieri český gigant

Spoločnosť DEKINVEST, prepojená so známym reťazcom stavebnín DEK, pripravuje výstavbu nového predajného areálu zameraného na sortiment pre dom a záhradu.
Podľa zverejneného zámeru posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) má stavba vyrásť v katastrálnom území Farná, na okraji obce Ivanka pri Dunaji pri Seneckej ceste (cesta I/61), len kúsok od hranice Bratislavy.
Obrovský areál a 3 budovy
Areál má stáť na ploche s výmerou takmer 4,9 hektára (48 598 m²), na pozemkoch, ktoré dnes slúžia ako orná pôda a nie sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Projekt pozostáva z troch hlavných objektov.
Prvým je dvojpodlažná administratívna budova s predajňou, so vstupnou halou, s požičovňou náradia s dielňou, so samoobslužným občerstvením pre zákazníkov, s pokladnicami a nadväzujúcim predajným skladom. Druhým je hala predajného skladu rozdelená na štyri nevykurované sklady a jeden temperovaný sklad. Tretím objektom je nakladacia hala.
Celkové náklady stavby sa odhadujú na približne 10,8 milióna eur. Výstavba by mala podľa zámeru začať v prvom štvrťroku 2027 a skončiť v prvom štvrťroku 2028. Prevádzka centra má priniesť 67 nových pracovných miest, z toho 52 v predajni a administratíve, zvyšných 15 v sklade.
Jednotka na českom trhu
Majiteľom a zakladateľom skupiny DEK je český podnikateľ Vít Kutnar. Firmu založil v roku 1993. Z malého obchodu s hydroizoláciami postupne vybudoval najväčšiu sieť stavebnín v Česku.
Kutnar v priebehu rokov skupinu výrazne rozšíril o ďalšie firmy. V roku 2017 prevzal kúrenársku a inštalatérsku sieť Wärme, ktorá mala vtedy desať pobočiek a ročný obrat cez 300 miliónov korún. O 2 roky neskôr, začiatkom roka 2019, dokončil kúpu elektroinštalačnej firmy Argos Elektro, po ktorej mala spojená skupina dosahovať ročné tržby okolo 14 miliárd korún a pôsobiť v 91 pobočkách.
Podľa aktuálnych údajov z oficiálnej stránky firmy prevádzkuje DEK v Česku sieť vyše 100 predajní. Vlani otvorila 8 nových moderných pobočiek a oslávila svoju 100. pobočku v krajine. Na Slovensku firma prevádzkuje ďalších 19 predajní.
Tržby v desiatkach miliárd korún
Podľa najnovšej správy Forbesu zvýšil koncern DEK v roku 2025 tržby medziročne o šesť percent na 33 miliárd korún a do ďalšieho rozvoja rekordne investoval vyše 2,5 miliardy korún.
Prevádzkový zisk stúpol medziročne o viac ako 15 % na vyše 3 miliardy korún a koncern spustil nový aj centrálny sklad v Prostějove. Skupina dnes prevádzkuje vyše 140 predajných skladov a zamestnáva viac ako 4 400 ľudí.
Podľa oficiálnej stránky skupiny dnes pod holding DEK a. s. patrí približne 27 aktívnych firiem. Okrem samotných Stavebnín DEK v Česku a na Slovensku ide napríklad o výrobcov BEST, DEKMETAL či DEKWOOD, alebo o servisné a projekčné spoločnosti ako GSERVIS či Ateliér DEK.
Kľúčovým pilierom skupiny zostáva investičná spoločnosť DEKINVEST, ktorá ku koncu roka 2025 spravovala majetok presahujúci 23 miliárd korún. Práve vlastné realitné zázemie umožňuje rodine Kutnarových investovať aj v opatrnejších obdobiach trhu.
Jeden z najbohatších Čechov
V najnovšom rebríčku 100 najbohatších Čechov 2026 magazínu Forbes figuruje Vít Kutnar spoločne so svojou bývalou manželkou Petrou Kutnarovou na 21. mieste. Podľa Forbesu dosahuje hodnota ich spoločného majetku 32,5 miliardy korún.
Medziročne si tak polepšili o výrazných 15 miliárd korún, čo patrí medzi najväčšie nárasty v celom rebríčku. Forbes uvádza ako zdroj ich bohatstva odvetvie stavebníctva, konkrétne firmy DEK a BEST.
Kutnarov majetok podľa Forbesu v uplynulých rokoch kolísal spolu s výsledkami trhu so stavebninami. V roku 2022 Forbes odhadoval jeho majetok na 18 miliárd korún, o rok neskôr už na 23 miliárd. V roku 2024, keď sa trhu so stavebninami citeľne nedarilo, majetok medziročne klesol o 6 miliárd na 17 miliárd korún.
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