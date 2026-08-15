Last minute dovolenka v auguste? Cestovná kancelária prezradila, ako na to za najlepšiu cenu

Marsa Matruh v Egypte

Foto: Roland Unger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
Ak túžite vyraziť k moru na jeseň, začnite plánovať dovolenku už teraz.

Leto je vo svojej druhej polovici a poniektorí Slováci čakali s plánovaním dovolenky pri mori tak dlho, až napokon nikam nešli. Riešenie vidia napríklad v striehnutí na last minute ponuku, ktorá ich osloví. Opýtali sme sa cestovnej kancelárie, ako to s dostupnosťou last minute dovoleniek počas augusta vyzerá a taktiež kedy je ideálne začať riešiť dovolenku na jeseň, ak plánujete vycestovať cez cestovku. 

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Ak patríte medzi dovolenkárov, ktorí vyhľadávajú služby cestovných kancelárií, možno ste už aj vy niekedy využili takzvanú last minute ponuku. Ide o typ dovolenky, ktorú si zakúpite na poslednú chvíľu s odletom už o pár dní a často aj za výhodnejšiu cenu. Nevýhodou pre niekoho môže byť fixný termín, ktorému sa treba prispôsobiť.

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Ako to vyzerá toto leto s last minute dovolenkami, nám priblížil obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie SATUR, Tomáš Huber.

Last minute sú dostupné v limitovaných ponukách. Ich cenová výhodnosť však nemusí byť automatická

„Počas letných prázdnin každoročne evidujeme zvýšený záujem o last minute dovolenky. Ich dostupnosť, samozrejme, závisí od viacerých faktorov a ich cenová výhodnosť nemusí byť automatická,“ podotkol Huber s tým, že mesiace júl a august sú pravidelne obdobím, kedy je dopyt Slovákov po dovolenkách najväčší, takže aj dostupnosť voľných kapacít býva v top sezóne menšia.

Antalya v Turecku
Ilustračná foto: Needpix

„Sú, samozrejme, destinácie, ktoré sú aj aktuálne dostupné na last minute v nejakých limitovaných ponukách, ale sú destinácie alebo hotely, ktoré sa do last minute predaja vôbec nedostanú,“ priblížil situáciu. Takže ak čakáte na konkrétnu destináciu alebo hotel, môže sa stať, že sa nedočkáte. Preto ak si chcete v najbližšom období užiť more, skúste sa rozkukať po širšom spektre možností.

Alternatívou môže byť dovolenka na jeseň

„Koniec augusta nebýva práve obdobím, keď je k dispozícii veľa voľných kapacít. Skôr ide o obdobie, ktoré ľudia využívajú ako poslednú možnosť na letnú dovolenku pri mori pred začiatkom školského roka. Ak si chcú klienti užiť pokojnejšie pláže bez množstva detí, príjemné teploty a výhodné ponuky, odporúčame zvoliť dovolenku v septembri,“ uviedol Huber s tým, že zároveň je už aj vhodný čas na plánovanie jesennej dovolenky.

„Celkovo pri dovolenkách platí, že čím skôr si ju zarezervujete, tým väčšiu výhodu získate z hľadiska šírky ponuky, dostupnosti voľných kapacít aj ceny.“ Slováci počas jesene obľubujú Egypt a z exotických destinácií sú top Maldivy či Maurícius, ktoré sú dostupné priamymi letmi z Viedne, uzavrel Tomáš Huber.

Marsa Matruh v Egypte
Ilustračná foto: Mujaddara, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Počas septembra sa oplatí navštíviť aj mnohé európske destinácie, pretože ešte vládnu príjemné teploty a turistov je menej. Ak premýšľate nad tým, vycestovať ďalej, napríklad do Ázie, ešte je vhodný čas vyraziť na populárne Bali, pred príchodom dažďovej sezóny. Minulú sezónu sme sa tiež rozhodli vybrať sa sem práve v septembri a predĺžiť si tak leto.

Ak zas túžite po netradičnej dovolenke zameranej skôr na spoznávanie než na vylihovanie pri mori, od októbra si môžete zaletieť novou linkou z Bratislavy do Baku, hlavného mesta Azerbajdžanu. Nachádza sa tu napríklad najväčšia vejúca vlajka na svete, zaujímavá architektúra, ktorá je mixom eurázijskej kultúry a moderného dizajnu a chutné jedlo.

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