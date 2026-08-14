Wizz Air posiela Slovákom mail o zrušení rezervácie letu. Hovorí sa o konci linky do populárnej destinácie

Už keď nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začala v húfoch oznamovať spúšťanie množstva nových leteckých liniek zo Slovenska, hovorilo sa o tom, že ich trvácnosť nemusí byť dlhá a postupne môže dôjsť k ich optimalizácii alebo dokonca zrušeniu. Preto ak vás niektorá z nich láka, nečakajte a vyrazte na výlet. Pretože vyzerá to tak, že sa tento scenár naplnil. Wizz Air zastavil predaj leteniek na jar a leto budúceho roka na obľúbený grécky párty ostrov Mykonos.
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Cestujúcim začali chodiť e-maily s oznámením o zrušení rezervácií
Letecká spoločnosť Wizz Air spustila novú priamu linku z Bratislavy na Mykonos začiatkom júna. Niektorí dovolenkári ňou vyrazili k moru toto leto a ďalší sa rozhodli zakúpiť si letenky na sezónu 2027. No v uplynulých dňoch im mohla pristáť v e-mailovej schránke správa, z ktorej nemusia byť nadšení. Ako informuje portál Letenky za babku, cestujúcim začali chodiť upozornenia o zrušení ich rezervácií na Mykonos na budúci rok.
Letenkový portál vysvetľuje, že Wizz Air zastavil predaj leteniek z Bratislavy na Mykonos na jar a leto 2027. Ak ste si náhodou takýto let zakúpili a dostali ste e-mail o jeho zrušení, nemusíte sa obávať, o svoje peniaze neprídete, pretože letecká spoločnosť vám ich má vrátiť.
K zmenám v harmonograme Wizz Airu došlo už aj minulý mesiac
Ešte počas júla sa objavila informácia o skončení dvoch Wizz Air liniek z Bratislavy – do nemeckého Dortmundu a druhej do mesta Plovdiv v Bulharsku, ktoré sú v prevádzke ešte do konca októbra.
Ďalšou avizovanou zmenou je, že trojica liniek Lamezia Terme, Nice a Ohrid, ktoré mali byť prevádzkované celoročne, budú dostupné len počas letného letového poriadku. Takže ak ich chcete využiť, poponáhľajte sa.
Od októbra si môžete zaletieť do Baku
Na druhej strane letecká spoločnosť plánuje na jeseň spustenie ďalších liniek. Medzi nimi napríklad do Baku, hlavného mesta Azerbajdžanu, ktoré je pre mnohých Slovákov neznámou destináciou.
Letecká linka bude spustená od októbra. Let z nášho hlavného mesta bude trvať 4 hodiny a ceny jednosmerných leteniek aktuálne štartujú na necelých 50 eurách. Baku sme nedávno navštívili aj my a zaujímavosťou je, že je domovom najväčšej vejúcej vlajky sveta, ktorá je zapísaná aj v Guinnessovej knihe rekordov.
Baku je turisticky neprebádaná destinácia, v ktorej je cítiť exotiku východu prepojenú s modernou architektúrou. Ak sa sem vyberiete, do oka vám padnú mrakodrapy Flame Towers, ktoré sú postavené v tvare plameňa a odkazujú na prezývku Azerbajdžanu, ktorej sa hovorí „krajina ohňa“.
Ďalším zaujímavým architektonickým skvostom je kultúrne centrum Heydar Aliev, za ktorým stojí architektka Zaha Hadid.
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