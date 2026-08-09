Navštívili sme najkrajšiu oblasť obľúbeného ostrova. Útesy nám vyrazili dych, davy turistov tu nenájdete

Málo turistov, piesočnaté pláže, tyrkysové more, nádherné zátoky, veľkolepé útesy a všade navôkol len more a hory. Presne také je mestečko Pollença na ostrove Malorka.
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Nedávno nám v našom rozhovore Pavlína Tomášiková, ktorá pochádza zo Slovenska, ale žije na Malorke, kde pracuje ako sprievodkyňa pre slovenských a českých dovolenkárov, prezradila, ktoré oblasti a pláže na ostrove sú podľa nej tie najkrajšie.
Odhalila nám, že jej najobľúbenejšia pláž je ukrytá v srdci národného parku Mondragó a je ňou pláž S’Amarador, ktorá ponúka jemný biely piesok a tyrkysové more. Tvrdí, že je rovnako krásna ako virálna Cala Llombards alebo Caló de Moro, ale je tam podstatne menej ľudí. No v obľube má aj pláž Cala Varques a pláž Cala Torta.
Podľa Pavlíny sú rozhodne krásne okrem pláží „must see“ aj „calas“ (v preklade zátoky, zálivy) hlavne na východnom pobreží, ako aj historické mestečká Sóller, Valldemossa, dedinka Deià a veľmi podceňovaná Pollença, ktorá je podľa nej jednou z najkrajších oblastí na ostrove. „Je to nádherné mesto v údolí medzi horami, veľmi sa podobá blízkej a populárnej Alcúdii, ale s menším počtom turistov. Obľúbené je aj medzi miestnymi ako miesto na bývanie,“ dodala Pavlína.
Do mestečka Pollença sme sa zamilovali
Mestečko Pollença sme navštívili aj my, a to ešte v roku 2023 a musíme povedať, že s Pavlíniným názorom úplne súhlasíme. Pollença je rozhodne jednou z najkrajších, ak nie úplne najkrajšou oblasťou celého ostrova Malorka. Samozrejme, nevieme to úplne objektívne posúdiť, pretože nemáme schodenú celú Malorku. Jedno však vieme určite – práve pre mestečko Pollença sme sa do Malorky zamilovali. Jeho jedinečná atmosféra, okolité hory a blízkosť krásnych pláží si nás získali natoľko, že sa sem ešte určite chceme vrátiť.
Mesto Pollença nájdete v severovýchodnej časti ostrova, neďaleko Cap de Formentor a Alcúdie, pričom Cap de Formentor patrí medzi najikonickejšie miesta na Malorke – je to skalnatý mys s úchvatnými výhľadmi na Stredozemné more, s dramatickými útesmi a so známym majákom. Alcúdia je naopak jedno z najkrajších historických miest ostrova, preslávené zachovanými stredovekými hradbami, úzkymi kamennými uličkami a príjemnou atmosférou. Vďaka svojej polohe je tak Pollença ideálnym východiskovým bodom na spoznávanie severnej časti Malorky.
Samotná Pollença ponúka množstvo zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu. Dominantou mesta je vrch Kalvária so známym schodiskom pozostávajúcim z 365 schodov, z ktorého je krásny výhľad na celé mesto a okolité pohorie Serra de Tramuntana. Určite sa oplatí prejsť historickým centrom s úzkymi kamennými uličkami, navštíviť hlavné námestie Plaça Major s množstvom kaviarní a reštaurácií či zájsť na miestny trh.
Z letiska ste tu do hodiny
Z letiska, ktoré sa nachádza v hlavnom meste Malorky Palma de Mallorca, sa sem dostanete približne za 45 až 60 minút autom, ktoré si môžete prenajať priamo na letisku, čo určite odporúčame, najmä ak chcete spoznávať sever ostrova a objavovať jeho najkrajšie pláže a zátoky. Dostanete sa sem však aj autobusom.
Ubytovaní sme boli v malom letovisku Cala Sant Vicenç, ktoré je súčasťou mesta Pollença. Ak sa tu niekedy ocitnete, určite vám odporúčame navštíviť aj práve toto letovisko, pretože je skutočne nádherné. No je veľmi pokojné, turistov tu veľa nenájdete, preto ak idete na Malorku za nočným životom, tak pre vás nebude ideálnou voľbou, ak však túžite po pokojných dňoch na slnečných plážach, bude tým pravým orechovým.
Útesy nám vyrazili dych
More je tu priam až dokonalé, nádherne čisté, úplne priezračné, v krásnej tyrkysovej farbe a na dno dovidíte aj vo veľkej hĺbke. Nájdete tu niekoľko menších piesočnatých pláží obklopených skalnatými útesmi, na ktorých vám budú robiť spoločnosť divé kozy, ktoré sú akýmsi maskotom Malorky.
No to, čo nám absolútne vyrazilo dych, sú útesy, ktorých je tu hneď niekoľko. Sú veľkolepé a rozhodne najkrajšie, aké sme zatiaľ videli. Práve z nich sa vám naskytnú nezabudnuteľné výhľady na nekonečné more a západy slnka. Zároveň vám odporúčame nezostať len pri prechádzke po hlavnej promenáde, ktorá vedie okolo celej zátoky, ale vybrať sa aj do menších uličiek, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že nikam nevedú. Práve tam sme totiž objavili najkrajšie skryté zákutia.
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