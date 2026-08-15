Ľudia robia pri kúpe melóna veľkú chybu: Mnohí si to ani neuvedomujú, odborníci zdvíhajú varovný prst

Melóny sú v letných mesiacoch obľúbeným artiklom nielen v obchodoch, ale aj u rôznych predajcov popri cestách či na trhoviskách. Pri kúpe však mnohí robia chybu, keď melón kupujú nakrájaný.
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V letnom období je melóny lepšie kupovať vcelku, nakrájané časti môžu byť kontaminované z neumytej šupy. Pod fóliou zabalených častí melóna sa baktérie v teple rýchlejšie množia. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na to upozornil na sociálnej sieti.
Melón dôkladne umyte
„Melón radšej kupujte v predajniach, kde sú porciované časti uskladnené v chladiacich boxoch. Dôkladne umývajte povrch melóna a po rozkrájaní ho uchovávajte v chladničke v čistej uzatvárateľnej nádobe alebo zabalený v potravinovej fólii, oddelene od surového mäsa a rýb,“ odporúčajú odborníci. Na porciovanie melóna je vhodné používať výhradne čistý nôž a dosku a pred porciovaním si umyť ruky.
V prípade prenášania melóna, napríklad na kúpalisko, je dôležité skonzumovať ho čo najskôr vzhľadom na vyššie teploty. ÚVZ apeluje na umývanie každého druhu ovocia či zeleniny. „Dôkladne umývajte ovocie pitnou vodou. Povrch melóna umyte pred rozkrájaním. Pri listovej zelenine, drobnom ovocí alebo plodoch s nerovným povrchom je potrebné dôkladné oplachovanie jednotlivých častí pod tečúcou pitnou vodou,“ vysvetlil úrad.
Aby sa nečistoty a baktérie nepreniesli na iné potraviny, dôležité je umyť si ruky, používať čisté pracovné plochy, nádoby a kuchynské pomôcky. Neumyté ovocie a zeleninu treba oddeliť od už umytých a očistených. „Vyhnite sa dlhodobému namáčaniu, ktoré môže zhoršiť kvalitu a podporiť rýchlejšie znehodnotenie plodov,“ upozornili odborníci.
Pozor na potraviny v horúčavách
ÚVZ zároveň upozorňuje, že potraviny treba v horúčavách skladovať pri bezpečnej teplote, rovnako sa neodporúča ich rozmrazovať pri izbovej teplote. Zároveň by sa malo kupovať len také množstvo a druhy potravín, ktoré je človek schopný skonzumovať do dátumu spotreby. Aj takto je možné významne znížiť riziko ochorení.
S opatrnosťou treba začať už pri samotnom nakupovaní. Potraviny, ktoré si vyžadujú chladenie či mrazenie, je vhodné transportovať podľa možností v chladiacej taške. Následne je potrebné ich čo najskôr uskladniť v chladničke či mrazničke.
Pred servírovaním treba jedlo udržiavať horúce, teda s teplotou viac ako 60 stupňov Celzia. Po vychladnutí treba pokrm skladovať v chladničke, najlepšie pri teplote pod päť stupňov Celzia. Avšak ani v chladničke by sa nemal skladovať veľmi dlho. Rozmrazovať potraviny nie je dobré pri izbovej teplote, hygienici odporúčajú rozmrazovať ich v chladničke pri teplote najviac štyri stupne Celzia. Pri cestovaní by sa mali uprednostniť potraviny, ktoré si nevyžadujú chladenie, prípadne ich počas cesty treba mať uskladnené v prenosnej chladničke.
„Mikroorganizmy sa môžu množiť veľmi rýchlo, ak sa potraviny skladujú pri izbovej teplote. Tým, že sa teplota udržiava na hodnote pod päť stupňov Celzia alebo nad 60 stupňov Celzia, rast mikroorganizmov sa spomaľuje alebo zastavuje,“ upozorňuje Katarína Kubáni Kromerová, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia ÚVZ SR.
Výrobky, respektíve pokrmy z mäsa, hydiny a vajec treba konzumovať len dostatočne tepelne spracované. Pri tepelnej úprave je dobré napríklad sa presvedčiť, či šťava z mäsa hydiny je číra a nie ružová, či mäso hydiny nie je červené alebo ružové, a v prípade vajec, či sú bielky a žĺtka pevné.
Taktiež je potrebné zabrániť skríženej kontaminácii surových a uvarených potravín. Bezpečne uvarené potraviny sa totiž môžu sekundárne kontaminovať surovými. A to priamo – dotykom, alebo nepriamo – použitím toho istého noža či dosky na krájanie.
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