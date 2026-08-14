V Chorvátsku, v spálenej oblasti pri letovisku Omiš, našli telo. Môže ísť o prvú obeť požiaru

Pri letovisku Omiš, ku ktorému sa rozšíril požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu 1000 ľudí vrátane Slovákov, polícia našla telo. Mohlo by ísť o prvú obeť požiaru.
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Chorvátska polícia v piatok oznámila, že v spálenej oblasti pri letovisku Omiš našla telo a začala vyšetrovanie. Príčina úmrtia nebola bezprostredne známa, podľa médií ale ide zrejme o prvú obeť rozsiahleho lesného požiaru. Na miesto prišli chorvátsky premiér Andrej Plenkovič i prezident Zoran Milanovič. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Evakuovať museli viac ako 1000 ľudí, aj Slovákov
Chorvátske médiá uviedli, že telo bolo nájdené v obci Lokva Rogoznica, kde lesný požiar vypukol vo štvrtok večer a rýchlo sa rozšíril smerom k mestu Omiš. V jeho dôsledku evakuovali viac ako 1000 ľudí, boli medzi nimi aj Slováci.
Nemocnica v Splite ošetrila 40 osôb, sedem je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Zranenia utrpeli aj štyria maďarskí občania, ako oznámil rezort diplomacie v Budapešti.
Premiér Robert Fico ponúkol Plenkovičovi pomoc
Slovensko monitoruje situáciu v Chorvátsku v súvislosti s požiarom v blízkosti mesta Omiš. Premiér Robert Fico hovoril s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom ako aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou.
Chorvátskemu premiérovi ponúkol Fico pomoc a vyslovil solidaritu. Predseda vlády tiež informoval, že do tejto chvíle kontaktovalo naše veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum rezortu zahraničných vecí 30 slovenských turistov.
„Pred chvíľou som telefonoval s premiérom Chorvátska Andrejom Plenkovičom a vyjadril som mu solidaritu v súvislosti s požiarmi, ktorým táto pohostinná a dobrosrdečná krajina čelí,“ napísal premiér na sociálnej sieti. „Rovnako som mu v rámci našich možností ponúkol pomoc. Chorvátsky premiér ma informoval o situácii v blízkosti mesta Omiš a o prijatých opatreniach. Príslušné chorvátske orgány a útvary majú situáciu pod kontrolou,“ dodal Fico.
Do tejto chvíle kontaktovalo slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 30 slovenských turistov. „Neevidujeme žiadnych zranených, nedá sa vylúčiť poškodenie majetku našich občanov,“ priblížil premiér s tým, že vzhľadom na obrovský počet slovenských turistov v Chorvátsku osobne hovoril aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku.
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe ako aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí sú podľa Fica pripravené poskytnúť našim turistom všetky potrebné informácie a nevyhnutnú pomoc.
Nachádzajú sa tam Slováci, Česi aj Poliaci
Mesto Split uviedlo, že v centre sa nachádza viac ako 300 ľudí vrátane občanov Slovenska, Česka a Poľska. Najväčšiu skupinu tvoria poľskí turisti.
Chorvátski hasiči uviedli, že požiar vypukol vo štvrtok o 20.15 h v oblasti Lokva Rogoznica východne od Omiša a následne sa v dôsledku silného vetra rozšíril smerom k tomuto mestu. „Bol to rozsiahly požiar, ktorý pohltil všetko, čo mu stálo v ceste. Materiálne škody sú obrovské,“ uviedol vrchný veliteľ hasičov v Chorvátsku Slavko Tucakovič.
Zároveň dodal, že situácia je „katastrofálna“. Plamene sa snaží dostať pod kontrolu približne 300 hasičov s takmer sto kusmi techniky. Hasenie požiaru komplikuje veterné počasie.
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