V Chorvátsku, v spálenej oblasti pri letovisku Omiš, našli telo. Môže ísť o prvú obeť požiaru

Chorvátsko požiar, Omiš

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Chorvátsko
Príčina úmrtia nebola bezprostredne známa.

Pri letovisku Omiš, ku ktorému sa rozšíril požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu 1000 ľudí vrátane Slovákov, polícia našla telo. Mohlo by ísť o prvú obeť požiaru. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Chorvátska polícia v piatok oznámila, že v spálenej oblasti pri letovisku Omiš našla telo a začala vyšetrovanie. Príčina úmrtia nebola bezprostredne známa, podľa médií ale ide zrejme o prvú obeť rozsiahleho lesného požiaru. Na miesto prišli chorvátsky premiér Andrej Plenkovič i prezident Zoran Milanovič. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
„Ľutujem, že som sem vôbec išiel,“ sťažuje sa turista v Chorvátsku: Vysvetlil, ktorému mestu by sa už vyhol
2.
V Chorvátsku evakuovali aj Slovákov. Pri Jadrane je situácia katastrofálna, 7 ľudí je v ohrození života
3.
Chorvátsku obec južne od Splitu evakuovali. Situácia zasiahla aj turistov, hlásia značné škody
Zobraziť všetky články (343)

Evakuovať museli viac ako 1000 ľudí, aj Slovákov

Chorvátske médiá uviedli, že telo bolo nájdené v obci Lokva Rogoznica, kde lesný požiar vypukol vo štvrtok večer a rýchlo sa rozšíril smerom k mestu Omiš. V jeho dôsledku evakuovali viac ako 1000 ľudí, boli medzi nimi aj Slováci.

Nemocnica v Splite ošetrila 40 osôb, sedem je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Zranenia utrpeli aj štyria maďarskí občania, ako oznámil rezort diplomacie v Budapešti.

Požiar v Chorvátsku
Foto: TASR/AP

Premiér Robert Fico ponúkol Plenkovičovi pomoc

Slovensko monitoruje situáciu v Chorvátsku v súvislosti s požiarom v blízkosti mesta Omiš. Premiér Robert Fico hovoril s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom ako aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou.

Chorvátskemu premiérovi ponúkol Fico pomoc a vyslovil solidaritu. Predseda vlády tiež informoval, že do tejto chvíle kontaktovalo naše veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum rezortu zahraničných vecí 30 slovenských turistov.

„Pred chvíľou som telefonoval s premiérom Chorvátska Andrejom Plenkovičom a vyjadril som mu solidaritu v súvislosti s požiarmi, ktorým táto pohostinná a dobrosrdečná krajina čelí,“ napísal premiér na sociálnej sieti. „Rovnako som mu v rámci našich možností ponúkol pomoc. Chorvátsky premiér ma informoval o situácii v blízkosti mesta Omiš a o prijatých opatreniach. Príslušné chorvátske orgány a útvary majú situáciu pod kontrolou,“ dodal Fico.

Do tejto chvíle kontaktovalo slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 30 slovenských turistov. „Neevidujeme žiadnych zranených, nedá sa vylúčiť poškodenie majetku našich občanov,“ priblížil premiér s tým, že vzhľadom na obrovský počet slovenských turistov v Chorvátsku osobne hovoril aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku.

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe ako aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí sú podľa Fica pripravené poskytnúť našim turistom všetky potrebné informácie a nevyhnutnú pomoc.

Nachádzajú sa tam Slováci, Česi aj Poliaci

Mesto Split uviedlo, že v centre sa nachádza viac ako 300 ľudí vrátane občanov Slovenska, Česka a Poľska. Najväčšiu skupinu tvoria poľskí turisti.

Chorvátski hasiči uviedli, že požiar vypukol vo štvrtok o 20.15 h v oblasti Lokva Rogoznica východne od Omiša a následne sa v dôsledku silného vetra rozšíril smerom k tomuto mestu. „Bol to rozsiahly požiar, ktorý pohltil všetko, čo mu stálo v ceste. Materiálne škody sú obrovské,“ uviedol vrchný veliteľ hasičov v Chorvátsku Slavko Tucakovič.

Zároveň dodal, že situácia je „katastrofálna“. Plamene sa snaží dostať pod kontrolu približne 300 hasičov s takmer sto kusmi techniky. Hasenie požiaru komplikuje veterné počasie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Wizz Air posiela Slovákom mail o zrušení rezervácie letu. Hovorí sa o konci linky do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac