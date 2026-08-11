Finančná expertka radí, ako ušetriť na dovolenke desiatky eur. Odhalila časté chyby, ktoré ľudia bežne robia

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Ilustračné foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Aj počas vytúženého oddychu môžete zbytočne prísť o značnú sumu peňazí.

Zamýšľate sa nad tým, ako môžete na dovolenke ušetriť desiatky eur? Akým finančným chybám, ktoré ľudia na dovolenke bežne robia, by ste sa mali vyhnúť?

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Tieto dve otázky sme položili odborníčke na financie Ing. Kataríne Sýrnej, ktorá nám poskytla hneď niekoľko praktických tipov, ako môžete aj počas letnej dovolenky ušetriť desiatky eur.

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Ako môžete ušetriť na dovolenke

„Najviac sa dá ušetriť na dovolenke ešte predtým, ako reálne na ňu odcestujete,“ povedala na úvod pre interez finančná expertka Katarína Sýrna. Podľa odborníčky totiž veľa ľudí rieši dovolenku na poslednú chvíľu a práve vtedy zbytočne preplatia letenky, ubytovanie a dopravu.

 

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„Aj z vlastnej skúsenosti viem povedať, že každú dovolenku si plánujem s predstihom, aby som si vedela porovnať viacero možností, určite neberiem hneď prvú ponuku, ktorú vidím. Často stačí venovať tomu trochu viac času a človek vie ušetriť celkom peknú sumu,“ dodala.

Odborníčka na financie radí najmä sledovať letenky s dostatočným predstihom a porovnať si viacero termínov odletu, pretože aj malá zmena dátumu vie niekedy znížiť cenu letenky o desiatky eur.

Pri ubytovaní odporúča nepozerať len jeden rezervačný portál, pretože často sa stáva, že to isté ubytovanie nájdete lacnejšie na inom portáli alebo priamo na stránke hotela. A ak vám neprekáža bývať pár minút od centra, tak aj na tom sa dá dobre ušetriť. „Pozrite sa aj na to, čo všetko je v cene ubytovania. Niekedy je síce o pár eur drahšie, ale ak máte v cene napríklad raňajky, parkovanie alebo wellness, vo výsledku vás môže vyjsť výhodnejšie ako lacnejšia ponuka bez týchto služieb,“ dodala.

Čo sa týka stravovania, odporúča vyhľadávať reštaurácie mimo centra alebo si nájsť ubytovanie aj s kuchyňou, v ktorej si viete pripraviť aspoň raňajky alebo večeru. Určite odporúča pozrieť si recenzie ešte predtým, ako si sadnete do reštaurácie. „Nakoľko jedlo môže vyzerať dobre, ale recenzie od skutočných ľudí vám povedia viac.“

Ďalšou položkou, na ktorej sa dá podľa expertky ušetriť, je doprava priamo v destinácii. „Ak je to možné, odporúčam presúvať sa pešo a využívať autobusy, vlaky, pretože taxíky bývajú predražené. Navyše, keď človek spoznáva mesto pešo, tak objaví miesta, ktoré by si z auta vôbec nevšimol.“

Mimoriadne dôležitou položkou, na ktorej môžete podľa odborníčky ušetriť sú, mobilné dáta. „Ak cestujete mimo EÚ, oplatí sa skontrolovať, aké podmienky ponúka váš operátor. Veľakrát ponúkajú výhodné balíčky, prípadne sa dá využiť aj aplikácia eSIM, ktorú si viete stiahnuť do telefónu a aktivovať ešte pred odchodom. Vďaka tomu sa vyhnete vysokým poplatkom za mobilné dáta,“ zdôraznila finančná expertka.

Aké finančné chyby ľudia na dovolenke bežne robia

Okrem toho, ako môžete na dovolenke ušetriť, nám expertka odhalila aj najčastejšie finančné chyby, ktoré ľudia na dovolenke bežne robia.

Za jednu z najväčších finančných chýb považuje tú, ktorú ľudia robia ešte pred odchodom na dovolenku – financujú ju spotrebným úverom. „Dovolenka trvá týždeň, dva alebo tri, ale spotrebný úver sa spláca niekoľko rokov. Z finančného hľadiska je podľa mňa lepšie dovolenku odložiť alebo si na ňu našetriť, ako ju riešiť akýmkoľvek finančným produktom.“

Žena na pláži
Foto: Image by pvproductions on Magnific

Ďalšou častou chybou je podľa expertky to, že si ľudia neuzatvoria cestovné poistenie a argumentujú to vetou: „Veď mne sa nič nestane.“

„Až keď musia na dovolenke vyhľadať lekára alebo skončia v nemocnici, zistia, aké sú to vysoké náklady, ale vtedy si to už musia zaplatiť z vlastného vrecka,“ zdôraznila odborníčka. Zároveň dodala, že cestovné poistenie nekryje len liečebné náklady, ale môže pomôcť aj pri meškaní letu, strate dokladov či batožiny. „Navyše toto poistenie stojí len pár eur, čo je v porovnaní s nákladmi na ošetrenie v zahraničí zanedbateľná suma,“ dodala.

Ďalšiu veľmi častú finančnú chybu na dovolenke robia ľudia pri výbere peňazí. Mnohí dovolenkári si totiž vyberajú peniaze z bankomatov, ktoré nepatria ich banke, ale súkromnej spoločnosti. Problém je, že tieto banky môžu mať vysoké poplatky za výber a nevýhodný kurz, čiže vyberú viac, ako očakávali.

S týmto podľa expertky súvisí aj rezerva, s ktorou by ľudia mali rátať ešte pred odchodom na dovolenku. Pretože sa môže stať čokoľvek – požičovňa auta môže vyžadovať depozit, môže sa zrušiť let, pokaziť auto alebo môžete prísť o doklady či peňaženku. „Práve preto odporúčam mať pri sebe finančnú rezervu, ideálne aj druhú platobnú kartu a nemať všetky peniaze uložené na jednom mieste,“ zdôraznila na záver.

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