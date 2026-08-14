Zlacnelo maslo aj mäso. Ceny potravín klesli najvýraznejšie za skoro 10 rokov. Pozrite si prehľad

Ovocie v obchode

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
SITA
Analytici neočakávajú, že spomaľovanie inflácie bude pokračovať rovnakým tempom aj v ďalších mesiacoch.

Potraviny medziročne zlacneli najvýraznejšie za takmer 10 rokov. Ceny mlieka, syrov a vajec v júli klesli o ďalších 1,5 %, pričom ich medziročný pokles sa prehĺbil na 6,3 %. Ešte výraznejšie zlacňovali oleje a tuky vrátane masla.

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Inflácia na Slovensku v júli opäť spomalila. Spotrebiteľské ceny boli podľa údajov Štatistického úradu medziročne vyššie o 3,3 %, kým v júni ich medziročný rast dosahoval 3,5 %. Medzimesačne ceny vzrástli o 0,1 %. Za spomalením inflácie boli najmä lacnejšie potraviny, ktoré pokračovali v poklese a medziročne zlacneli najvýraznejšie za takmer desať rokov. Analytici však upozorňujú, že priestor na ďalšie výrazné spomaľovanie inflácie sa môže postupne vyčerpávať.

Najrýchlejšie medziročné zlacňovanie potravín od roku 2016

Júlová inflácia bola podľa Ľubomíra Koršňáka, analytika UniCredit Bank, najnižšia od decembra 2024, teda za viac ako jeden a pol roka. Ešte výraznejšie spomalenie bolo viditeľné pri jadrovej inflácii, ktorá klesla z 1,9 % na 1,7 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od marca 2021.

Žena nakupuje potraviny
Ilustračná foto: Pexels

Hlavným dôvodom pokračujúceho ústupu inflácie boli potraviny. V júli ich ceny v priemere klesli medzimesačne o 1,2 % a medziročne boli nižšie o 2,6 %. Podľa Koršňáka išlo o najrýchlejšie medziročné zlacňovanie potravín od roku 2016. Vývoj pritom výrazne ovplyvnili najmä mlieko a mliečne výrobky.

Ceny mlieka, syrov a vajec v júli klesli o ďalších 1,5 %, pričom ich medziročný pokles sa prehĺbil na 6,3 %. Ešte výraznejšie zlacňovali oleje a tuky vrátane masla. Ich ceny sa medzimesačne znížili o 2,2 % a medziročne boli nižšie o 14,4 %. Lacnejšie bolo aj ovocie, zelenina či mäso. Ceny ovocia klesli v júli o 3,4 % a medziročne boli nižšie o 2,6 %. Mäso zlacnelo v medziročnom porovnaní o 4,3 %.

Podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, znižovali potraviny celkovú medziročnú infláciu približne o 0,5 percentuálneho bodu. „K spomaleniu medziročnej inflácie opäť výrazne prispeli ceny potravín,“ uviedol Kočiš.

Nie všetko však zlacňovalo

Výrazným proinflačným faktorom boli v júli pohonné látky. Ich ceny medzimesačne vzrástli o 3,2 % a medziročne boli vyššie až o 14,3 %. Podľa Koršňáka sa na ich raste prejavil nielen vývoj cien ropy, ale aj problémy so spracovateľskými kapacitami na trhu s pohonnými látkami.

Tankovanie benzínu
Ilustračná foto: Pixabay

Významným zdrojom cenových tlakov zostávajú aj bývanie a energie. Podľa Kočiša ceny v tejto kategórii medziročne vzrástli o 7,4 % a k celkovej inflácii prispeli približne 1,6 percentuálneho bodu. Výrazne rástli najmä ceny energií pre domácnosti, ktoré boli medziročne vyššie o 11 %.

Naďalej sa drží vyššia aj inflácia služieb. Ich ceny v júli medziročne vzrástli o 4,7 %. Reštaurácie zdraželi o 4,7 % a ceny rekreácie, športu a kultúry o 5,2 %. Na ceny služieb pritom naďalej vplývajú najmä mzdy a prevádzkové náklady. Práve dynamický rast miezd môže podľa analytikov obmedzovať priestor na ďalšie výrazné spomaľovanie inflácie služieb.

„Inflácia služieb sa aktuálne drží na úrovniach blízko 5 %, je najnižšia za takmer 5 rokov, čo len zvýrazňuje obmedzený priestor na jej ďalšie spomaľovanie, ak v ekonomike bude naďalej pokračovať dynamický rast miezd podporený napätým trhom práce,“ uvádza Koršňák.

Má to svoje ale

Priaznivejší vývoj cien potravín sa premietol aj do toho, ako infláciu vnímajú samotní spotrebitelia. Podľa prepočtu UniCredit Bank kleslo v júli vnímanie inflácie z 5,8 % na 5,4 %, čo bola najnižšia hodnota od novembra 2024. Klesli aj inflačné očakávania na nasledujúcich 12 mesiacov, a to zo 4,4 % na 3,5 %. Spotrebitelia tak očakávajú podstatne miernejší rast cien než v predchádzajúcich mesiacoch.

Analytici však zatiaľ neočakávajú, že spomaľovanie inflácie bude pokračovať rovnakým tempom aj v ďalších mesiacoch. Koršňák predpokladá, že júlová inflácia mohla byť tohtoročným minimom, hoci pripúšťa, že v auguste by ju ešte mohli mierne stlačiť nižšie ceny mlieka. Následne by však mohli začať pôsobiť opačné faktory.

Jedným z nich sú ceny ropy a pohonných látok. Ďalším je vývoj cien potravín. Tie v júli výrazne zlacneli, no podľa analytikov už mohli z veľkej časti vyčerpať priestor na ďalší pokles. Rizikom je aj počasie. Vlny horúčav a sucho môžu znížiť úrodu niektorých plodín a vytvoriť tlak na ich ceny v ďalších mesiacoch.

„Opätovný nárast cien ropy (a pohonných hmôt) by však ale mal výrazne uzatvárať priestor pre jej ďalšie spomalenie,“ uvádza Koršňák. Zároveň očakáva, že inflácia by sa ku koncu roka mohla opäť mierne zrýchliť nad 3,5 %. Priemerná inflácia za celý rok by podľa jeho odhadu mohla skončiť približne na tejto úrovni.

Slovenská sporiteľňa svoj odhad priemernej inflácie pre rok 2026 už znížila. „Náš odhad priemernej inflácie na rok 2026 sme preto upravili smerom nadol a aktuálne očakávame, že sa bude pohybovať okolo 3,7 %,“ uviedol Marián Kočiš.

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