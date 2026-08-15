Topiaci sa mobil si privolal pomoc: Policajti riešili bizarný prípad, na mieste ich čakalo prekvapenie

Ilustračná foto: Gemini (vytvorené pomocou AI)/X - Policie ČR

Roland Brožkovič
Českí policajti vyrazili na záchrannú akciu k staršej žene po prijatí automatickej SOS správy, no na mieste zistili, že núdzový signál vyslal len utopený telefón.

Moderná technológia nám pomáha v rôznych život ohrozujúcich situácia a telefóny už dokážu rozoznať napríklad aj autonehodu či pád zo schodov a privolať pomoc. Niekedy však táto technológia spustí falošný poplach.

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Policajti v českom meste Jindřichův Hradec riešili v piatok nad ránom nezvyčajný prípad, keď reagovali na automatickú núdzovú SMS správu. Zariadenie ju odoslalo po tom, ako majiteľke spadlo do hrnčeka s čajom. Informoval o tom český portál Novinky.

Hovorca juhočeskej polície Jiří Matzner vysvetlil, že na linku 158 prišla správa s textom o zranenej osobe, ktorá prosí o pomoc. Na spätné volanie operátora však nikto nereagoval. Operačné stredisko následne zistilo, že telefón by mal patriť staršej žene zo sídliska Vajgar.

Na zistenú adresu okamžite vyrazila hliadka z miestneho oddelenia. Podľa Matznera policajti na mieste zistili, že žena je v úplnom poriadku a o pomoc zavolal samotný mobilný telefón po páde do hrnčeka s čajom, čo si žena nevšimla. Hovorca doplnil, že podobné plané poplachy sú výnimočné. Automatické funkcie v mobilných telefónoch, ktoré dokážu detegovať nehody alebo pády a kontaktovať tiesňové linky, už podľa neho zachránili mnoho životov.

Zvláštny prípad aj u nás

Veľmi zvláštnu situáciu, hoci z iného súdka, riešili policajti prednedávnom aj u nás. Vo štvrtok 6. augusta 2026 večer zasahovala mestská polícia v Ružomberku v jednom z bytových domov na sídlisku Klačno. Dôvodom bol telefonát obyvateľa na linku 159, ktorý nahlásil poškodený vstup do strojovne výťahu. Upozornil na to profil Mestská polícia Ružomberok na sociálnej sieti.

Hliadka po príchode na miesto objavila v jednej zo strojovní na streche oblečenie a ďalšie osobné veci. Vďaka miestnej znalosti sa policajtom podarilo v priebehu niekoľkých minút vypátrať ich majiteľku. Ako sa ukázalo, žena si v priestoroch strojovne spravila doslova byt a zrejme sa tam pravidelne zdržiavala. Ženu následne poučili a vyzvali ju, aby si svoje veci vzala a na miesto sa už nevracala.

V súvislosti s týmto prípadom polícia apeluje na obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a nevpúšťali do vchodov cudzích ľudí. Tí sa často snažia dostať dovnútra pod rôznymi zámienkami, napríklad predstieraním doručovania pošty alebo roznášania letákov.

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