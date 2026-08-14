Známy diskontný reťazec je na Slovensku prvýkrát v strate. Ľudia šetria už aj pri lacných nákupoch

Diskontné obchody majú na Slovensku čoraz silnejšie postavenie. Ľudia pri nákupoch viac sledujú ceny a lacnejšie, najmä zahraničné reťazce, dokážu prilákať zákazníkov aj v čase, keď domácnosti šetria. Zdá sa však, že samotná nízka cena už nemusí byť zárukou rastu. Jednému z etablovaných hráčov sa totiž vlani nedarilo. KiK Slovensko sa prvýkrát vo svojej histórii dostal do straty a zároveň mu výrazne klesli tržby.
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Na slovenský trh zároveň vstupujú ďalší hráči a konkurencia medzi diskontmi sa zostruje. Popri etablovaných reťazcoch sa rozširujú aj značky ako Pepco, Action či Woolworth. Zákazníci majú viac možností, pri nakupovaní sú čoraz vyberavejší a viac premýšľajú nad tým, kde a za čo svoje peniaze minú.
KiK prvýkrát v strate
Výsledky spoločnosti KiK textil a Non-Food ukazujú, že situácia nie je jednoduchá ani pre etablovaný diskont. Slovenská spoločnosť prevádzkujúca sieť KiK v roku 2025 podľa portálu Finstat prvýkrát skončila v strate. Kým v roku 2024 vykázala zisk 1,185 milióna eur, vlani sa hospodárenie preklopilo do mínusu 71 070 eur.
Výrazný pokles je vidieť aj pri pohľade na vývoj tržieb. Tie v roku 2025 dosiahli 57,68 milióna eur, čo znamená medziročný pokles približne o 10 percent. Ide tak o pomerne výraznú zmenu oproti predchádzajúcemu roku. Už v roku 2024 pritom KiK zaznamenal pokles tržieb. Tie vtedy dosiahli 64,44 milióna eur a zisk klesol o 75 percent na 1,185 milióna eur. Ide o výraznú zmenu po veľmi silnom roku 2023. Vtedy sa spoločnosti podarilo dosiahnuť zisk na približne 5 miliónov eur.
Už nejde iba o oblečenie
KiK sa pritom v priebehu rokov posunul ďalej od pôvodného modelu textilného diskontu. Spoločnosť na svojom oficiálnom webe uvádza, že v predajniach ponúka okrem oblečenia aj dekorácie, hračky, kozmetiku, doplnky, domáci textil a ďalší tovar každodennej potreby.
Širší sortiment má zákazníkov priviesť do predajne aj vtedy, keď práve nepotrebujú oblečenie. Pre KiK je to zároveň spôsob, ako konkurovať záplave diskontných reťazcov, ktoré ponúkajú čoraz viac rôznych kategórií tovaru.
KiK na svojom oficiálnom webe ďalej uvádza, že má v Európe takmer 4 000 predajní a približne 29 000 zamestnancov. Dlhodobým cieľom spoločnosti je dostať sa až na 5 000 moderných obchodov. Na našom trhu má spoločnosť viac ako 100 predajní a zamestnáva približne 750 ľudí.
KiK zároveň čelí konkurencii, ktorej sa na slovenskom trhu v posledných rokoch darí. Do segmentu lacného nepotravinového tovaru navyše v roku 2023 vstúpil holandský Action a odvtedy svoju sieť rýchlo rozširuje. Action mal na Slovensku v roku 2024 už takmer 30 predajní. Jeho tržby prekročili 75 miliónov eur a spoločnosť skončila v zisku 2,35 milióna eur. V súčasnosti už má na Slovensku približne 40 predajní.
Silnú pozíciu má aj Pepco. To malo v roku 2024 na Slovensku tržby približne 149 miliónov eur a čistý zisk dosiahol 12,7 milióna eur.
KiK sa tak ocitá v prostredí, kde zákazníci môžu vyberať z čoraz väčšieho množstva diskontných predajní. Okrem Actionu či Pepca navyše na slovenský trh smerujú ďalší hráči. Jedným z nich je nemecký Woolworth, ktorý ponúka podobný sortiment za ceny blížiace sa k jednému euru.
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