Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala

Indonéziu tvorí viac než 17-tisíc ostrovov a milovníkom cestovania ponúka od tých menej turistických, akými je Flores – ostrov sopiek a vodopádov, či Sumatra, kde môžete zazrieť orangutany vo voľnej prírode, aj populárne ostrovy, akými sú Jáva, Lombok a, samozrejme, Bali. Práve Bali sa často skloňuje ako jedna z top turistických destinácií na svete a zažíva obrovský boom. Avšak kým niekto o Bali hovorí ako o raji, do ktorého sa okamžite zamiloval, ďalší ho kritizujú a upozorňujú, že turizmus tu už zašiel priďaleko. Hovorí sa, že Bali si dokáže k sebe ľudí zavolať a vyberá si, ktorí sú naň pripravení. Tak som sa ho rozhodla navštíviť a mala som to šťastie, že som sa zaradila medzi tých, ktorých si úplne získalo.
Posvätné Bali je povestné svojou silnou energiou, ktorá je jedným z mnohých dôvodov, prečo ho ľudia vyhľadávajú. Zaujímavosťou je, že aj keď je Indonézia prevažne moslimskou krajinou, tento ostrov je hinduistický. Keď zamierite do ulíc, všimnite si každodenný zvyk miestnych súvisiaci s náboženstvom v podobe ukladania malých svätýň nazvaných canang sari na chodníky. Domáci veria, že majú moc pritiahnuť dobro a odvrátiť zlo. Popri ich obchádzaní vám do nosa udrie vôňa vonných tyčiniek, ktoré sú ich súčasťou.
Tento zvyk je len jedným z mnohých maličkostí zo života miestnych, ktorí vás za akýchkoľvek okolností vždy obdarujú svojím úsmevom. Dôkladne si ich všímajte, pretože sa od nich máme čo učiť. Popularite sa ostrov bohov teší aj medzi Slovákmi. Kým niektorí sem vycestujú na dovolenku, pre ďalších sa stáva dokonca domovom.
Nenechajte sa vystrašiť
O miestnej hektickej doprave sa možno dopočujete už pred príchodom. Pripravte sa na to, že bez skútra sa tu nezaobídete. Môžete si ho buď prenajať, alebo ak nemáte vodičský preukaz či dostatok odvahy, využívať populárne aplikácie ako Grab a Gojek, s ktorými sa za pár centov dostanete kamkoľvek chcete. Pre predstavu, len v meste Uluwatu som za 15 dní absolvovala 56 takýchto jázd. Ich vodiči sú milí, často aj zábavní a neraz sa s vami radi pustia do reči.
V niektorých častiach Bali je doprava extrémne prehustená, skútre jazdia aj po chodníkoch a ak sa pomedzi ne zapletie nejaké to auto, zavládne chaos. No miestni šoféri ho zvládajú ľavou zadnou a môžete im dôverovať. Keďže tu chodníky takmer neexistujú, zabudnite na to, že by ste sa niekam chceli dostať pešo.
Rôznorodejšie, než by ste si mysleli
Či sa vyberiete do miest Canggu, Ubud alebo Uluwatu, čaká na vás úplne iná atmosféra a zážitky, ktoré môžete načerpať. Prvé štyri dni som strávila v Canggu, ktoré na mňa pôsobilo najrušnejším dojmom. Centrum bolo plné coworkingov, pretože práve toto miesto je jedným z hlavných centier digitálnych nomádov na ostrove. Okrem nich tu na vás zovšade budú vyskakovať pilates či fitnesštúdiá a ak ste fanúšikmi zdravého životného štýlu a pohybu, tu si prídete na svoje.
Na vnútrozemský Ubud som si vyhradila len tri dni, no neskôr som zistila, že je to málo. Považuje sa za duchovné srdce ostrova a okrem posvätných chrámov sú jednou z jeho hlavných atrakcií fotogenické ryžové terasy Tegallalang.
Ak milujete prírodu, vydajte sa aj na sever ostrova, napríklad na jednu zo sopiek. Skvelým zážitkom sú výstupy počas západu slnka na stále aktívne sopky Batur alebo Agung, ktorý je so svojou nadmorskou výškou 3 142 metrov najvyšším vrchom na ostrove.
Prekvapiť vás môže jeden poplatok
