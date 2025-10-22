Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala

Pláž Pagand Padang a populárny miestny pokrm mie goreng, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
"Sampai jumpa" znamená v miestnom jazyku dovidenia, ale v zmysle, že sa čoskoro znova uvidíme. Ak vám Bali učaruje, vyvolá vo vás úplne nový význam.

Indonéziu tvorí viac než 17-tisíc ostrovov a milovníkom cestovania ponúka od tých menej turistických, akými je Flores – ostrov sopiek a vodopádov, či Sumatra, kde môžete zazrieť orangutany vo voľnej prírode, aj populárne ostrovy, akými sú Jáva, Lombok a, samozrejme, Bali. Práve Bali sa často skloňuje ako jedna z top turistických destinácií na svete a zažíva obrovský boom. Avšak kým niekto o Bali hovorí ako o raji, do ktorého sa okamžite zamiloval, ďalší ho kritizujú a upozorňujú, že turizmus tu už zašiel priďaleko. Hovorí sa, že Bali si dokáže k sebe ľudí zavolať a vyberá si, ktorí sú naň pripravení. Tak som sa ho rozhodla navštíviť a mala som to šťastie, že som sa zaradila medzi tých, ktorých si úplne získalo. 

Posvätné Bali je povestné svojou silnou energiou, ktorá je jedným z mnohých dôvodov, prečo ho ľudia vyhľadávajú. Zaujímavosťou je, že aj keď je Indonézia prevažne moslimskou krajinou, tento ostrov je hinduistický. Keď zamierite do ulíc, všimnite si každodenný zvyk miestnych súvisiaci s náboženstvom v podobe ukladania malých svätýň nazvaných canang sari na chodníky. Domáci veria, že majú moc pritiahnuť dobro a odvrátiť zlo. Popri ich obchádzaní vám do nosa udrie vôňa vonných tyčiniek, ktoré sú ich súčasťou.

Tento zvyk je len jedným z mnohých maličkostí zo života miestnych, ktorí vás za akýchkoľvek okolností vždy obdarujú svojím úsmevom. Dôkladne si ich všímajte, pretože sa od nich máme čo učiť. Popularite sa ostrov bohov teší aj medzi Slovákmi. Kým niektorí sem vycestujú na dovolenku, pre ďalších sa stáva dokonca domovom.

Canang sari v uliciach Ubudu, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Nenechajte sa vystrašiť

O miestnej hektickej doprave sa možno dopočujete už pred príchodom. Pripravte sa na to, že bez skútra sa tu nezaobídete. Môžete si ho buď prenajať, alebo ak nemáte vodičský preukaz či dostatok odvahy, využívať populárne aplikácie ako Grab a Gojek, s ktorými sa za pár centov dostanete kamkoľvek chcete. Pre predstavu, len v meste Uluwatu som za 15 dní absolvovala 56 takýchto jázd. Ich vodiči sú milí, často aj zábavní a neraz sa s vami radi pustia do reči.

V niektorých častiach Bali je doprava extrémne prehustená, skútre jazdia aj po chodníkoch a ak sa pomedzi ne zapletie nejaké to auto, zavládne chaos. No miestni šoféri ho zvládajú ľavou zadnou a môžete im dôverovať. Keďže tu chodníky takmer neexistujú, zabudnite na to, že by ste sa niekam chceli dostať pešo.

Rôznorodejšie, než by ste si mysleli

Či sa vyberiete do miest Canggu, Ubud alebo Uluwatu, čaká na vás úplne iná atmosféra a zážitky, ktoré môžete načerpať. Prvé štyri dni som strávila v Canggu, ktoré na mňa pôsobilo najrušnejším dojmom. Centrum bolo plné coworkingov, pretože práve toto miesto je jedným z hlavných centier digitálnych nomádov na ostrove. Okrem nich tu na vás zovšade budú vyskakovať pilates či fitnesštúdiá a ak ste fanúšikmi zdravého životného štýlu a pohybu, tu si prídete na svoje.

Na vnútrozemský Ubud som si vyhradila len tri dni, no neskôr som zistila, že je to málo. Považuje sa za duchovné srdce ostrova a okrem posvätných chrámov sú jednou z jeho hlavných atrakcií fotogenické ryžové terasy Tegallalang.

Ryžové polia Tegallalang, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Ak milujete prírodu, vydajte sa aj na sever ostrova, napríklad na jednu zo sopiek. Skvelým zážitkom sú výstupy počas západu slnka na stále aktívne sopky Batur alebo Agung, ktorý je so svojou nadmorskou výškou 3 142 metrov najvyšším vrchom na ostrove.

Prekvapiť vás môže jeden poplatok

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • aký poplatok vás môže prekvapiť;
  • od akej sumy začínajú najlacnejšie ubytovania;
  • koľko som dala za letenky a apartmány s bazénom;
  • ako ma dvakrát okradli;
  • koľko som zaplatila za 21 dní v exotike a prečo si myslím, že je to málo.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac