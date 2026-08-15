Kojšova hoľa je v plameňoch: Horí v ťažko dostupnom teréne, technika sa tam nevie dostať

Roland Brožkovič
TASR
Hasiči na miesto poslali dron, aby požiar lokalizovali.

Kojšovu hoľu zasiahol požiar, zasahujú tam profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pre TASR potvrdil, že zatiaľ sa im požiar v ťažko dostupnom teréne nepodarilo lokalizovať. Nahlásený bol krátko pred 10.00 h.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Na mieste podľa operačného dôstojníka zasahujú hasičské jednotky zo Spišskej Novej Vsi, Krompách a Gelnice spolu s ôsmimi dobrovoľníkmi z okolitých obcí a dostupnou technikou. „Terén je neprístupný, na miesto bola vyslaná bezpilotná prieskumná technika – dron na zmapovanie plochy požiaru, lokalizácie presného miesta a jeho rozsahu,“ uviedol operačný dôstojník s tým, že po preskúmaní terénu sa rozhodne o nasadení ďalšej techniky, pričom alternatívou je aj hasenie zo vzduchu.

Oheň sa podľa hasičov rozhorel blízko meteorologickej stanice v katastrálnom území mesta Gelnica, kde nie je možné dostať sa bežnou technikou. Na prieskum terénu v súčasnosti okrem dronu využívajú najmä štvorkolky. Zatiaľ nie je jasné, akú plochu požiar zasiahol.

Horia aj Súľovské skaly

Hasiči dnes pokračujú aj v likvidácii požiaru v nedostupnom teréne v Súľovských skalách v okrese Bytča. Na mieste sú profesionálni i dobrovoľní hasiči, pomáhajú aj vrtuľníky. Pre TASR to potvrdil starosta obce Súľov-Hradná Jaroslav Bušfy. Podľa informácií starostu horelo v lesoch aj v noci na sobotu, hasiči od sobotného rána pokračujú v likvidácii požiaru. Na mieste sa majú nachádzať tri vrtuľníky.

Požiar v Súľovských skalách
Foto: Facebook – Hasičský a záchranný zbor

Bušfy ubezpečil, že nebezpečenstvo obyvateľom obce nehrozí, požiar sa totiž nachádza vysoko v horách. O pokračujúcich prácach informovalo na sociálnej sieti aj Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). „Na likvidácii lesného požiaru naďalej intenzívne pracujú pozemné aj letecké sily. Zásah výrazne komplikuje ťažko dostupný terén, preto je do hasenia nasadená aj letecká technika,“ opísal HaZZ.

Spresnil, že zo vzduchu zasahujú vrtuľníky UH-60A Black Hawk spoločnosti Heli Company, Bell 429 Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a UH-60M Black Hawk Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. „Vrtuľníky zhadzujú vodu na požiarisko a podporujú pozemné jednotky pri lokalizácii a likvidácii požiaru. Vodu na hasenie čerpajú zo štrkoviska v obci Predmier,“ doplnil.

Hasiči ďalej priblížili, že do zásahu sú nasadené skupiny Stred a Východ modulu pozemného hasenia lesných požiarov. „Momentálne na mieste zasahuje 32 príslušníkov HaZZ a 28 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Hasebné práce naďalej pokračujú. Vzhľadom na charakter požiaru a náročnú dostupnosť terénu ide o mimoriadne náročný zásah,“ dodali.

Lesný požiar vypukol v piatok (14. 8.) popoludní. Na miesto vyslali aj vrtuľník, hasiči zároveň nasadili modul pozemného hasenia skupina Stred, informovalo v piatok na sociálnej sieti Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Na mieste podľa neho zasahovali hasiči z Bytče a Žiliny v spolupráci s členmi viacerých dobrovoľných hasičských zborov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dobré správy z Chorvátska: Požiare sa podarilo dostať pod kontrolu, evakuovali viac ako 1000 ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac