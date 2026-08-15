Kojšova hoľa je v plameňoch: Horí v ťažko dostupnom teréne, technika sa tam nevie dostať

Kojšovu hoľu zasiahol požiar, zasahujú tam profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pre TASR potvrdil, že zatiaľ sa im požiar v ťažko dostupnom teréne nepodarilo lokalizovať. Nahlásený bol krátko pred 10.00 h.
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Na mieste podľa operačného dôstojníka zasahujú hasičské jednotky zo Spišskej Novej Vsi, Krompách a Gelnice spolu s ôsmimi dobrovoľníkmi z okolitých obcí a dostupnou technikou. „Terén je neprístupný, na miesto bola vyslaná bezpilotná prieskumná technika – dron na zmapovanie plochy požiaru, lokalizácie presného miesta a jeho rozsahu,“ uviedol operačný dôstojník s tým, že po preskúmaní terénu sa rozhodne o nasadení ďalšej techniky, pričom alternatívou je aj hasenie zo vzduchu.
Oheň sa podľa hasičov rozhorel blízko meteorologickej stanice v katastrálnom území mesta Gelnica, kde nie je možné dostať sa bežnou technikou. Na prieskum terénu v súčasnosti okrem dronu využívajú najmä štvorkolky. Zatiaľ nie je jasné, akú plochu požiar zasiahol.
Horia aj Súľovské skaly
Hasiči dnes pokračujú aj v likvidácii požiaru v nedostupnom teréne v Súľovských skalách v okrese Bytča. Na mieste sú profesionálni i dobrovoľní hasiči, pomáhajú aj vrtuľníky. Pre TASR to potvrdil starosta obce Súľov-Hradná Jaroslav Bušfy. Podľa informácií starostu horelo v lesoch aj v noci na sobotu, hasiči od sobotného rána pokračujú v likvidácii požiaru. Na mieste sa majú nachádzať tri vrtuľníky.
Bušfy ubezpečil, že nebezpečenstvo obyvateľom obce nehrozí, požiar sa totiž nachádza vysoko v horách. O pokračujúcich prácach informovalo na sociálnej sieti aj Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). „Na likvidácii lesného požiaru naďalej intenzívne pracujú pozemné aj letecké sily. Zásah výrazne komplikuje ťažko dostupný terén, preto je do hasenia nasadená aj letecká technika,“ opísal HaZZ.
Spresnil, že zo vzduchu zasahujú vrtuľníky UH-60A Black Hawk spoločnosti Heli Company, Bell 429 Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a UH-60M Black Hawk Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. „Vrtuľníky zhadzujú vodu na požiarisko a podporujú pozemné jednotky pri lokalizácii a likvidácii požiaru. Vodu na hasenie čerpajú zo štrkoviska v obci Predmier,“ doplnil.
Hasiči ďalej priblížili, že do zásahu sú nasadené skupiny Stred a Východ modulu pozemného hasenia lesných požiarov. „Momentálne na mieste zasahuje 32 príslušníkov HaZZ a 28 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Hasebné práce naďalej pokračujú. Vzhľadom na charakter požiaru a náročnú dostupnosť terénu ide o mimoriadne náročný zásah,“ dodali.
Lesný požiar vypukol v piatok (14. 8.) popoludní. Na miesto vyslali aj vrtuľník, hasiči zároveň nasadili modul pozemného hasenia skupina Stred, informovalo v piatok na sociálnej sieti Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Na mieste podľa neho zasahovali hasiči z Bytče a Žiliny v spolupráci s členmi viacerých dobrovoľných hasičských zborov.
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