Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat

Hoci Slovensko nemá o hrady a zámku núdzu, my sme sa rozhodli vybrať do susednej Českej republiky a navštíviť miesto, kde sa rozprávková princezná v podaní Heleny Vondráčkovej preháňala na koni. Vziať sem môžete celú rodinu vrátane vášho domáceho miláčika, a celý výlet zakončiť piknikom.
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Pravidelne vám prinášame tipy na výlety a tentoraz sme zamierili do Česka, konkrétne do mesta Blatná v okrese Strakonice v Juhočeskom kraji. Samotné mestečko má necelých 7-tisíc obyvateľov a rozlohu 43,6 km², takže svojou veľkosťou pripomína naše slovenské Šahy. V súčasnosti je centrum mesta chránené ako mestská pamiatková rezervácia a návštevníkov láka svojím zámkom.
Zámok, ktorý poslúžil na natáčanie
Obec Blatná sa nachádza od slovenskej hranice približne 220 kilometrov, ak zvolíte cestu autom, a od Prahy je vzdialená približne 95 kilometrov. V obci sa nachádza rovnomenný Zámok Blatná, ktorý podľa oficiálneho webu patrí medzi stavebno-historicky najhodnotnejšie a architektonicky najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v Česku. Fanúšikov klasických rozprávok však bude viac zaujímať to, že sa tu natáčala česká filmová rozprávka Šialene smutná princezná z roku 1968.
Ako informuje portál Cestovatelské tapas, Zámok Blatná poslúžil ako miesto natáčania väčšiny záberov z exteriérov – vrátane toho, kde princ Václav spadne do rybníka, alebo nádvoria, kde nápadníci stáli v rade, aby mohli princeznú Helenu požiadať o ruku. Bojnický zámok bol zas použitý na natáčanie scén z interiéru. Rozhodli sme sa preto prejsť zámockými záhradami v Blatnej a nasať nielen túto filmovú atmosféru, ale sa tiež pokochať prírodou a využiť možnosť ocitnúť sa tvárou tvár zvieratám, ktoré inak len tak ľahko nestretnete.
Zámocký park je otvorený celoročne. V letnom období (od 15. marca do 14. októbra) je otvorený od 6.00 do 20.00 hod. a v zimnom období (od 15. októbra do 14. marca) je verejnosti prístupný od 6.00 do 18.00 hod.
Parkovanie, ktoré sa oplatí
Na miesto sme sa vybrali autom. Okolo zámku nájdete viacero miest na parkovanie, pričom my sme využili to, na ktoré sme zišli priamo z cesty a k zámku sme sa tak dostali „až“ za tri minúty cesty pešo z parkoviska, počas ktorých sme prechádzali okolo rozsiahleho rybníka. Zaparkovať sa pritom dá aj priamo pred zámkom a stojí to rovnako.
Parkovali sme v platenej Zóne 2, kde sme mali na výber zo štyroch taríf, ktoré nám ponúkol parkovací automat. Za hodinu zaplatíte 15 Kč (0,62 €), za 2 hodiny 30 Kč (1,24 €), za 3 hodiny 45 Kč (1,86 €) a ak si zvolíte celodenný lístok, zaplatíte 80 Kč (3,31 €). Zaplatiť pritom môžete kartou, a tak sa nemusíte zdržiavať menením eur na koruny. My sme zvolili trojhodinové parkovanie a z miesta sme odchádzali približne 15 minút predtým, než nám vypršal čas.
Možnosti vstupného a ďalšie atrakcie
Čo sa týka vstupného na samotný zámok, ceny závisia od toho, čo všetko chcete v rámci návštevy absolvovať. Môžete sa rozhodnúť navštíviť len park, alebo k nemu pridať aj prehliadku zámku. V čase, keď sme miesto navštívili my, sa tu tiež konala výstava modelov LEGO, ktorá prebieha až do 30. septembra.
Ak sa rozhodnete navštíviť len záhrady, vstupné si viete zaplatiť v automate, ktorý sa nachádza hneď pri vchode na nádvorie. V ňom si zvolíte, či navštevujete park ako jednotlivec, alebo so sebou máte kočiar, psa, prípadne či ste na invalidnom vozíku. Oba typy lístkov stoja rovnako a zaplatíte za ne 50 Kč, teda v prepočte 2 eurá. Dôvod, prečo si vyberáte typ lístka, je ten, že sa do záhrad dostanete cez vysoký otočný turniket, kde musíte priložiť lístok. V prípade vstupu so psom alebo s kočiarom vám otvoria druhý vchod, ktorý sa nachádza hneď vedľa.
Lístky si tiež viete zakúpiť v zámockej pokladnici, avšak tú sa vám oplatí navštíviť v prípade, ak chcete absolvovať aj prehliadku zámku, výstavu modelov LEGO alebo si zakúpiť suveníry, ako sú napríklad pohľadnice, odznaky, plyšiaky v tvare alpaky či maľovanky pre deti. My sme odchádzali klasicky – s magnetkou.
Poplatky, na ktoré sa oplatí zameniť peniaze
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- prečo sa vám oplatí zameniť peniaze;
- aké občerstvenie tu nájdete a koľko stojí;
- koľko zaplatíte za prechádzku s alpakami;
- kde sa nachádzajú pávy;
- aký pocit sme mali z danielov;
- ako spoznáte návštevníkov, ktorí tu nie sú prvýkrát;
- čo všetko nájdete v rodinnej zóne;
- prečo je to vhodné miesto na výlet pre celú rodinu.
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