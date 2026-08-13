Muž videl „najchudobnejšiu“ krajinu v Európe: Minimálna mzda je tu 320 €

Do Moldavska vyrazil aj americký tvorca obsahu Tommy Bird, známy vďaka svojmu kanálu Sabbatical Tommy. Obzrel si ulice Kišiňova, vyspovedal miestnych a potom zamieril aj do autonómneho územia Gagauzsko. Svoje subjektívne dojmy zhrnul v cestopise, v závere ktorého navštívil podľa jeho slov „vidiecky štát, ktorý nikto, a myslím tým doslova takmer nikto, nenavštívi“.
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Moldavsko patrí spolu s Ukrajinou medzi najchudobnejšie ekonomiky v Európe. Minimálna mzda je tu od 1. januára 2026 zhruba 320 € a výška priemernej hrubej mzdy tu bola podľa MZV SR v roku 2025 približne 837 €. Jeho prvá interakcia v meste Kišiňov je náhodným stretnutím s miestnymi. Tommymu odovzdajú leták a pozvú ho na stretnutie Jehovových svedkov.
Kišiňov je pokojný, ulice sú čisté, niektoré budovy volajú po rekonštrukcii
Zvyšok návštevy Kišiňova je však pokojný. Zaujímavá je jeho prehliadka budovy sídla vlády, kam sa dostane až k objektu bez jedinej kontroly. Spomína, že ide o bizarný zážitok, a že si nevie predstaviť, že by podobným štýlom napochodoval pred vstup do Bieleho domu v USA.
Jeho pobyt v meste je harmonický. Fasády domov síce občas chátrajú, no ulice sú čisté, parky nádherné a ľudia si zdanlivo užívajú dni prechádzkami a pitím kávy na terasách v klasickom európskom štýle. Miestni v Kišiňove Tommymu tvrdia, že krajine podľa nich svitá na lepšie časy. Prezradili, že situácia v Moldavsku sa podľa nich rokmi citeľne zlepšuje. Napriek tomu nežijú všetci tak pohodlne, ako by si želali. Starší občan prezradil, že životný komfort je pre niektorých ľudí vyšší, no iní také šťastie nemajú. Dodáva, že pre veľmi nízke platy ľudia krajinu opúšťajú.
„Ja v tejto chvíli predávam veci na stanici, aby som si zarobil aspoň na chlieb a maslo,“ dodáva.
Tommy upozorní aj na hotely, kde izba stojí približne 40 dolárov (34,68 €) na noc, a zachytí pohľad na park, v ktorom prespávajú ľudia bez domova. Poznamená tiež, že v meste vidí veľa Ukrajincov.
Najchudobnejší región v najchudobnejšej krajine v Európe?
V druhej časti videa navštívil Tommy autonómny región, ktorý v krajine nie je jediný. Keďže však Podnestersko láka turistov, Tommy sa rozhodol po odchode z Kišiňova radšej ukázať divákom Gagauzsko.
Územie disponuje vlastnou vlajkou, no na rozdiel od Podnesterska pri prechode jeho „hranicou“ nie je prítomná kontrola.
V Gagauzsku vidí typické pohľady na vidiek – autobusové zastávky z čias socializmu, komunitné studne či plochu určenú na hranie futbalu, ktorá je plná oviec. Poznamenáva, že v regióne sa dodnes zachovali niektoré pozostatky sovietskej minulosti. Ako príklad uvádza Leninovu ulicu, ktorá si zachovala svoj názov.
Väčšinu obyvateľstva tohto územia tvoria Gagauzi. Ide o etnikum, pri ktorom sa predpokladá pôvod medzi turkickými národmi. Podľa jednej z teórií mohli byť ich predkovia pôvodne moslimovia a neskôr konvertovať na kresťanstvo. Región patrí k ekonomicky najslabším oblastiam Moldavska, jednej z najchudobnejších krajín Európy. Hoci sa jednotlivé ekonomické ukazovatele líšia, Gagauzsko sa v nich pravidelne objavuje na chvoste.
Gagauzsko považujeme za prorusky orientované a tvorca sa neskôr vo videu pokúša v skratke vysvetliť, prečo. Príkladom je, že Tommy sa v meste Komrat opýta staršej okoloidúcej, či sa v regióne hovorí po rusky alebo po rumunsky. Odpovedá: „Väčšina z nás hovorí po rusky. Sama som Gagauzanka a ďakujem Rusom za to, že nám dali vzdelanie. Ďakujem Rusku za naše zdravie a šťastie. Samozrejme, som občiankou Moldavska a Moldavsko si vážim. Ak sa človek chce naučiť jazyk, mal by to urobiť sám od seba. Mám 67 rokov a moldavčinu (rumunčinu) nepotrebujem. V praxi jej rozumiem. Ale choď sa spýtať iných ľudí a všetci budú rozumieť po rusky.“
Víta ho socha Lenina aj socha Mustafu Kemala Atatürka
Tommy pokračuje prehliadkou mesta. Vidí viacero fontán aj studní a prezradí, že studne zaraďuje medzi svoje obľúbené veci, ktoré počas návštevy krajiny objavil. Nájde aj sochu Lenina a stretne pri nej ženu. Keď jej povie, že pochádza z Ameriky, odpovie mu, že Ameriku miluje. Po stretnutí sa do kamery pýta, prečo sem podľa neho nikto nechodí, keďže je to podľa jeho slov „úžasné“.
Zároveň objaví skromnú vládnu budovu pri potravinách a za ňou sochu Mustafu Kemala Atatürka, rešpektovaného zakladateľa moderného Turecka. „Ide o ďalší dôkaz čudesného tureckého prepojenia v južnom Moldavsku. Náhodne turecko-kresťansko-ortodoxného prepojenia. Aké čudesné miesto. Ale páči sa mi tu. Bude to patriť k mojim obľúbeným zastávkam na cestách.“
Navštívi aj „večný plameň“ (pamiatku) pred pamätníkom. „Kto sú hrdinovia Gagauzska? Netuším, ale tamto,“ ukáže na sochu nad večným ohňom, „bolo na sto percent postavené Sovietmi.“
Video ukončí zastávkou v odľahlejšej časti regiónu. Stretáva miestnych, jazdí po neupravených a štrkových cestách a pri prechádzke spomína, že ide o „najviac maloroľnícke miesto v Európe“, ktoré doposiaľ navštívil.
Spomína, že v Moldavsku dodnes existujú hnutia podporujúce zjednotenie krajiny s Rumunskom. Táto myšlienka v minulosti vyvolávala obavy medzi časťou nerumunsky hovoriaceho obyvateľstva vrátane Gagauzov, Rusov a Ukrajincov. V Gagauzsku napokon začiatkom 90. rokov vzniklo separatistické hnutie a región neskôr získal osobitný autonómny štatút v rámci Moldavska.
„Nikto nie je rád, ak počuje, že ho čaká vysťahovanie,“ dodáva Tommy. Zároveň naznačuje, že celú túto citlivú tému môžu obmývať vody informačnej vojny, nakoľko podobným spôsobom by Rusko vykresľovalo situáciu aj pri opise udalostí v Gruzínsku, na Ukrajine a v iných častiach Moldavska, napríklad v Podnestersku.
„Viete, čo naozaj zomkne ľudí? Zarábanie peňazí. A to zvládnete, ak sa pridáte k EÚ. Samozrejme, nie priveľa peňazí. Ospravedlňte ma, ale ešte stále sme v Európe. To by ste museli ísť do Ameriky a vymeniť za prácu kvalitu svojho života. A potom môžete zarobiť seriózne peniaze. Boh žehnaj Ameriku,“ uzatvára.
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