6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro

Horúce letné dni sú priam ideálne na trávenie času pri vode. Ak vás už omrzeli najznámejšie lokality alebo hľadáte nové miesto, kam sa ísť schladiť, máme pre vás jeden tip. Jazero v lome Devičie domáci veľmi dobre poznajú a aj keď ho navštevujú aj ľudia z okolitých miest, pre obyvateľov mimo lokality môže byť neznámou. Zatiaľ čo mnohé kúpaliská na Slovensku chátrajú, na Devičí nás každý rok čaká prekvapenie v podobe vybudovania niečoho nového. Ako sa ale menia pre návštevníka ceny?
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Jazero v lome Devičie je ukryté v rovnomennej obci, ktorá leží v okrese Krupina. Napriek tomu, že ide o nenápadné miesto, navštevujú ho aj ľudia z krajskej Banskej Bystrice, ktorá je od neho vzdialená približne hodinu cesty autom. Dostupné je teda aj pre obyvateľov Zvolena, Veľkého Krtíša, Levíc a prakticky všetkých mestečiek a obcí v okolí.
Vedie k nemu nenápadná a ľahko prehliadnuteľná odbočka, ktorou sa dostanete na lesnú cestu, no už po pár metroch ste na parkovisku pred vstupom do oploteného areálu.
Vstupné sa zvýšilo o 1 euro. Môžete však aj ušetriť
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