6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro

Lom Devičie

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Tip na výlet
Toto miesto môžeme s čistou dušou označiť za skrytý klenot stredného Slovenska.

Horúce letné dni sú priam ideálne na trávenie času pri vode. Ak vás už omrzeli najznámejšie lokality alebo hľadáte nové miesto, kam sa ísť schladiť, máme pre vás jeden tip. Jazero v lome Devičie domáci veľmi dobre poznajú a aj keď ho navštevujú aj ľudia z okolitých miest, pre obyvateľov mimo lokality môže byť neznámou. Zatiaľ čo mnohé kúpaliská na Slovensku chátrajú, na Devičí nás každý rok čaká prekvapenie v podobe vybudovania niečoho nového. Ako sa ale menia pre návštevníka ceny? 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Jazero v lome Devičie je ukryté v rovnomennej obci, ktorá leží v okrese Krupina. Napriek tomu, že ide o nenápadné miesto, navštevujú ho aj ľudia z krajskej Banskej Bystrice, ktorá je od neho vzdialená približne hodinu cesty autom. Dostupné je teda aj pre obyvateľov Zvolena, Veľkého Krtíša, Levíc a prakticky všetkých mestečiek a obcí v okolí.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
4 roky som žila v krásnom českom meste za našou hranicou: Viem, ako si tu užijete dokonalý výlet
2.
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
3.
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Zobraziť všetky články (174)

Vedie k nemu nenápadná a ľahko prehliadnuteľná odbočka, ktorou sa dostanete na lesnú cestu, no už po pár metroch ste na parkovisku pred vstupom do oploteného areálu.

Ak sa chystáte k vode, overte si jej kvalitu na vybranom umelom alebo prírodnom kúpalisku na mape od úradu verejného zdravotníctva. Ten v priebehu leta každý týždeň odoberá vzorky naprieč Slovenskom a v prípade zistenia nedostatkov o tom informuje verejnosť.

Vstupné sa zvýšilo o 1 euro. Môžete však aj ušetriť

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako ušetríte na vstupnom;
  • ako hodnotíme čistotu areálu;
  • aké zmeny sme spozorovali oproti minulému roku;
  • koľko stojí jedlo a pitie v bufete a čo by sme ponuke vytkli;
  • aké ďalšie aktivity si tu môžete vychutnať a za koľko.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac