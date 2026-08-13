Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny

Lindsay Clancy

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
Prípad Lindsay Clancy vyvolal búrlivé diskusie.

Spojenými štátmi v súčasnosti otriasa prípad, ktorý láme srdce aj tým najskúsenejším odborníkom. Lindsay Clancy pripravila o život svoje tri deti. Niektorí experti si ale myslia, že sa tomu dalo predísť. Poukazujú na to, že nielen Lindsay, ale matky vo všeobecnosti nemajú po pôrode dostatok podpory a pomoci.

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Lindsay na tom bola čoraz horšie

Lindsay Clancy mala domov, milujúceho manžela Patricka a tri krásne deti. Rodina žila v Duxbury v Massachusetts, dozvedáme sa z webu Biography. Lindsay pracovala v zdravotníctve, pôsobila ako zdravotná sestra na oddelení pôrodníctva. Ľudia ju vnímali ako oddanú manželku a matku. Ako niekoho, na koho sa môže človek vždy obrátiť a vždy má úsmev na tvári. Susedia verili, že ide o obyčajnú šťastnú rodinku.

Avšak po tom, ako sa manželom narodila prvá dcéra Cora, Lindsay začala pociťovať príznaky popôrodnej úzkosti a depresie. Tie sa vrátili aj po narodení druhého potomka. Lindsay robila, čo mohla, aby to zvládla. Navštevovala terapeuta, meditovala a pravidelne cvičila. Po narodení tretieho dieťaťa však príznaky duševnej nepohody naberali na intenzite.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov s dlhoročnou praxou je tu pre vás 24 hodín denne, na webe linkanezabudka.sk nájdete pomoc cez telefón alebo mailom. Vyhľadať pomoc nie je prejavom zlyhania a slabosti, naopak, je prejavom sily človeka postarať sa o seba či o svojich blízkych.

Lindsay bola čoraz viac vyčerpaná. Takmer vôbec nespala a údajne počula aj hlasy a trápili ju vtieravé myšlienky, dozvedáme sa zo CNN. Vyhľadala odbornú pomoc a lekári jej diagnostikovali úzkostnú poruchu. Diagnóza možnej popôrodnej psychózy však v tom čase vyslovená nebola. Sama si uvedomovala, že je na tom veľmi zle a trvala na tom, že potrebuje hospitalizáciu.

Lindsay Clancy
Foto: SITA/AP

Obrovská tragédia

Začiatkom januára v roku 2023 ju lekári na jej naliehanie naozaj hospitalizovali, no po piatich dňoch ju prepustili domov. Vyskúšala aj niekoľko rôznych druhov liekov, ale bez výsledku a jej stav sa ďalej len zhoršoval. 24. januára 2023 napokon došlo k obrovskej tragédii, píše web The New Yorker.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo sa odohrávalo pred osudným dňom;
  • ako Lindsay opakovane žiadala o pomoc a prečo žaluje lekárov;
  • prečo ide o jeden z najsmutnejších prípadov v dejinách Spojených štátov;
  • aké možnosti má Lindsay pred sebou.

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