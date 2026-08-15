Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva

Foto: Profimedia/Public Domain

Matej Mensatoris
Prepojenie dvoch najväčších oceánov cez americký kontinent znamenalo priam nadľudský výkon.

Objavením Ameriky sa svet v podstate začal pomaly, ale isto globalizovať. Tovar prúdil z mnohých kútov sveta z jedného na druhý, a to aj napriek tomu, že plavby niekedy trvali aj celé mesiace. K uľahčeniu lodnej prepravy pomohli aj rôzne kanály či prieplavy. Asi tým najvýznamnejším v celosvetovom meradle je Panamský prieplav. Ten bol oficiálne otvorený 15. augusta 1914, teda pred 112 rokmi. 

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S industrializáciou a rozvojom v USA, avšak nielen tam, ekonómovia, moreplavci, ale aj politici s nádejou pozerali na úzky bod zeme (aspoň na mape to tak vyzerá), ktorý spája Severnú a Južnú Ameriku – dva kontinenty, ktoré spolu tvoria jeden svetadiel. V oblasti dnešnej Panamy tieto kontinenty spája časť dlhá len niekoľko desiatok kilometrov. Ak by sa tam dal vybudovať prieplav, pre lodnú prepravu by to znamenalo prelom. Ušetril by sa prepravný čas a peniaze.

Mapa strednej Ameriky
Foto: Picryl

Chceme postaviť prieplav

O vybudovaní prieplavu sa začalo v histórii hovoriť už oveľa skôr, než sa reálne začal budovať. Už Karol V. v roku 1534 uvažoval o tom, že prieplav by uľahčil cestu do vtedajších najzaujímavejších krajín pre Európu – do Peru a Ekvádoru. Realizácia stavby sa však ani len nezačala, jednoducho v tej dobe neexistoval až taký nutný ekonomický záujem a hlavne zručnosti, ktoré by dokázali kanál, spájajúci dva oceány, vybudovať.

Začiatok výstavby kanála
Foto: Profimedia

To sa však začalo meniť v 19. storočí. Územie dnešnej Panamy sa začalo zaľudňovať a industrializovať, vybudovala sa napríklad Panamská železnica, ktorá bola pre výstavbu prieplavu mimoriadne významná, keďže prieplav ju neskôr kopíroval. Pri výstavbe železnice sa totiž odstránili husté lesy, čo uľahčilo neskoršie práce, píše Britannica.

Neúspech Francúzov

V roku 1877 začali územie skúmať francúzski námorníci a inžinieri. Tí už mali aké-také skúsenosti so stavbou Suezského prieplavu na Blízkom východe. Oficiálne sa v provincii Panama, ktorá vtedy ešte patrila Kolumbii, začal prieplav stavať 1. januára 1881. Oproti Suezskému prieplavu vyzeral na prvý pohľad ten Panamský, jednoduchší. Bol kratší viac ako o polovicu. To bola avšak asi jediná výhoda.

Kombinácia tropických dažďových pralesov, nestálosť podnebia, potreba plavebných komôr a zdúvadiel, robili zo stavby Panamského prieplavu azda najzložitejšiu stavbu tej doby.

Výstavba Panamského prieplavu
Foto: Profimedia

Francúzi sa však do projektu pustili, akoby sme dnes povedali, po hlave. Začali budovať kanál, a to dokonca tak, že nebude potrebné používať plavebné komory.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • prečo neuspeli Francúzi pri jeho výstavbe;
  • ako prebiehali práce pod taktovkou USA;
  • koľko ľudí pri výstavbe zahynulo;
  • čo robí z Panamského prieplavu takú jedinečnú stavbu.

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