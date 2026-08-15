Dobré správy z Chorvátska: Požiare sa podarilo dostať pod kontrolu, evakuovali viac ako 1000 ľudí

Záber na požiar v Chorvátsku

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič Zuzana Veslíková
TASR
Chorvátsko
V dôsledku požiarov evakuovali viac ako 1000 ľudí.

Požiare v chorvátskej Dalmácii sa vo všetkých oblastiach podarilo dostať pod kontrolu. Pre televíznu stanicu N1 to v piatok večer uviedol vrchný veliteľ hasičov Slavko Tucakovič, píše TASR.

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Požiar vypukol vo štvrtok večer v oblasti Lokva Rogoznica východne od chorvátskeho Omiša a následne sa pre silný vietor rozšíril smerom k tomuto mestu. V jeho dôsledku evakuovali viac ako 1000 ľudí, boli medzi nimi aj Slováci. Polícia v piatok oznámila, že v spálenej oblasti našla telo ženy.

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Pri požiaroch sa zranili štyria Maďari a štyria Poliaci, oznámili vo vyhláseniach ministerstvá zahraničných vecí oboch krajín. S výnimkou jedného Poliaka na jednotke intenzívnej starostlivosti už všetkých medzičasom prepustili.

Požiar v Omiši v Chorvátsku
Foto: TASR/AP

Predseda vlády SR Robert Fico po telefonáte s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom v piatok oznámil, že na veľvyslanectvo SR v Záhrebe a krízové centrum ministerstva zahraničných vecí sa obrátilo 30 slovenských turistov. Úrady podľa neho neevidujú žiadnych zranených, nedá sa však vylúčiť poškodenie majetku občanov SR. Chorvátsku tiež vyjadril solidaritu a ponúkol pomoc.

Našli telo

Chorvátska polícia zároveň v piatok oznámila, že v spálenej oblasti pri letovisku Omiš našla telo a začala vyšetrovanie. Príčina úmrtia nebola bezprostredne známa, podľa médií ale ide zrejme o prvú obeť rozsiahleho lesného požiaru. Na miesto prišli chorvátsky premiér Andrej Plenkovič i prezident Zoran Milanovič.

Požiar v Omiši v Chorvátsku
Foto: TASR/AP

„Pred chvíľou som telefonoval s premiérom Chorvátska Andrejom Plenkovičom a vyjadril som mu solidaritu v súvislosti s požiarmi, ktorým táto pohostinná a dobrosrdečná krajina čelí,“ napísal premiér na sociálnej sieti. „Rovnako som mu v rámci našich možností ponúkol pomoc. Chorvátsky premiér ma informoval o situácii v blízkosti mesta Omiš a o prijatých opatreniach. Príslušné chorvátske orgány a útvary majú situáciu pod kontrolou,“ dodal Fico.

Chorvátske médiá uviedli, že telo bolo nájdené v obci Lokva Rogoznica, kde lesný požiar vypukol vo štvrtok večer a rýchlo sa rozšíril smerom k mestu Omiš. V jeho dôsledku evakuovali viac ako 1000 ľudí, boli medzi nimi aj Slováci. Nemocnica v Splite ošetrila 40 osôb, sedem je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Zranenia utrpeli aj štyria maďarskí občania, ako oznámil rezort diplomacie v Budapešti.

Výzva pre vodičov

Polícia v piatok pre hustú premávku smerom na Omiš vyzvala vodičov, aby tam necestovali. Doprava cez okolité dediny je uzavretá a úrady odporúčajú využívať neďalekú diaľnicu. V niekoľkých obciach medzi Omišom a Splitom zriadili núdzové zariadenia, ktoré počas noci poskytli prístrešie evakuovaným ľuďom. Vyše 320 ľudí vysťahovaných z Omiša a okolia sa nachádza aj v núdzovom centre v Splite.

Riaditeľ splitského Červeného kríža Tomislav Gojo uviedol, že mnohí evakuovaní nevedeli, kde sa nachádzajú ich rodinní príslušníci alebo priatelia. Niektorí zahraniční turisti zostali bez dokladov či liekov. „Je tu viac cudzincov ako chorvátskych občanov, aj keď konečné čísla zatiaľ nemáme. Väčšinou ide o turistov,“ povedal.

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