Časť predajní skončí, obrovský reťazec priznáva tvrdý boj o zákazníka. Slovenské výsledky prekvapili

Tvrdý boj o zákazníka v Európe prebieha aj v kozmetickom priemysle. Najväčší hráči sa pasujú s výzvami ako nižšia kúpyschopnosť, zmenšovanie nákupného košíka či zmena spotrebiteľského správania. Veľa ľudí zároveň prechádza do e-commerce sektora, čo v kvartálnej správe konštatujú aj zástupcovia spoločnosti Douglas. Tá pôsobí aj na Slovensku, pričom tuzemské výsledky sú príjemným prekvapením.
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Správu o kvartálnom hospodárení zverejnila spoločnosť na svojom webe.
Ako sa ukázalo, Douglas v posledných mesiacoch trápia práve trhy, ktoré sú v jeho biznise dominantné. Naopak, región CEE (do ktorého spadajú napríklad Česká republika, Poľsko či Slovensko, pozn. red.) vykazuje rast a ide o príjemné prekvapenie celého reportu.
Prehodnocovanie kamenných predajní
Tržby v treťom kvartáli klesli zhruba o 2 %, pričom výraznejší prepad prišiel v ziskovosti. Upravená EBITDA (čistá prevádzková ziskovosť firmy) klesla takmer o 20 % a zhruba o tri percentuálne body klesla aj marža. Hlavným dôvodom je spomínané zaostávanie na hlavných trhoch – Nemecko, Francúzsko a Holandsko predstavujú približne 60 % biznisu skupiny.
V Nemecku a Holandsku dokonca dopyt po prémiovej kozmetike medziročne klesol, vo Francúzsku stagnoval. Pozitívnym ukazovateľom je zase výsledok regiónu CEE, do ktorého spadá aj Slovensko. Ten vykázal rast o zhruba 4 %, pričom sa tunajšie trhy formujú ako veľmi dynamické.
Douglas v reporte poukazuje na zmenu spotrebiteľského správania a presun nakupovania na internet. E-commerce stabilne rástol prakticky na všetkých trhoch, vo Francúzsku a strednej Európe sa hovorí o dvojcifernom raste. Toto tempo je rýchlejšie, ako zástupcovia spoločnosti očakávali.
Generálny riaditeľ Sander van der Laan navyše otvorene hovorí o „tvrdom boji o peňaženku zákazníka“ a avizoval tiež kritické preskúmanie siete kamenných pobočiek. To sa má týkať predovšetkým západnej Európy, kde sa dominancia nákupov presúva na internet a návštevnosť predajní klesá. Firma tak po hlbšej analýze pravdepodobne zatvorí časť predajní.
Selektívnejšia bude aj ďalšia expanzia kamennej siete, ktorá sa má týkať hlavne profitabilnejších trhov. Skupina zároveň oznámila, že v štvrtom kvartáli 2026 predstaví aktualizáciu svojej stratégie. Zameria sa na investície do technológií, digitálneho zážitku, exkluzívnych značiek, úpravu cenotvorby a zjednodušenie organizačnej štruktúry.
Hlavné výzvy, ktorým Douglas v súčasnosti čelí:
- vysoká cenová citlivosť zákazníkov;
- agresívna cenová konkurenciu;
- rýchly prechod do e-commerce;
- boj o spotrebiteľské výdavky.
Na Slovensku Douglas rastie
Podľa oficiálneho webu má sieť Douglas na Slovensku otvorené predajne v štrnástich mestách. Iba v Bratislave je v súčasnosti päť pobočiek. Pri pohľade na hospodárske výsledky je zrejmé, že náročné covidové obdobie už má spoločnosť za sebou a v posledných rokoch konštantne rastie.
Vlani sa tržbami eseročka Parfumerie Douglas Slovensko dostala takmer na úroveň 30 miliónov eur (medziročný nárast o 46 %), zisk predstavoval niečo okolo 554-tisíc eur (medziročný nárast o 15 %). Len pre porovnanie, v roku 2021 spoločnosť pri tržbách 6,5 milióna eur prerobila takmer milión.
V predaji prémiovej kozmetiky a parfumov je Douglas pod Tatrami lídrom. Medzi jeho hlavnú konkurenciu patrí napríklad sieť Marionnaud, ktorá však u nás dlhodobo nedokáže generovať zisk. Minulý rok jej o 20 % klesli tržby a skončila v strate viac ako 2 milióny eur.
Ako sme vás vlani informovali, spoločnosť výraznejšie zredukovala počet kamenných predajní. Z dostupných zdrojov vyplýva, že svoje brány v minulosti zatvorili prevádzky v nákupných centrách Europa SC, Optima, Cassovia, Eurovea či Avion.
Z oficiálneho webu je najnovšie zrejmé, že pod značkou Marionnaud už na Slovensku máme iba 7 predajní. Medzičasom sa portfólio reťazca zúžilo o nitriansku pobočku v OC Centro.
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